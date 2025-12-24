miércoles 24 de diciembre de 2025
24 de diciembre de 2025
A cargo de la diócesis.

Celebran las misas de Nochebuena y Navidad en Lomas de Zamora

Este miércoles y jueves habrá varios encuentros para conmemorar el nacimiento de Jesús junto a los vecinos.

Por Navidad habrá dos misas en la Catedral de Lomas.

Las misas de Nochebuena y Navidad son una tradición muy importante en Lomas de Zamora porque convocan a una gran cantidad de vecinos y familias que se unen para celebrar el nacimiento de Jesús. Este año habrá varios encuentros a cargo de la diócesis.

En la Catedral Nuestra Señora de la Paz, ubicada sobre la calle Sáenz 438, la misa de Nochebuena se realizará este miércoles a las 19.30. Mientras que las misas de Navidad serán el jueves, a las 11.30 y 19. Los fieles también podrán acercarse a las misas navideñas que se celebrarán el jueves, a las 10, en la Capilla Inmaculada de Lomas (Bolívar 857); y a las 11 en la Parroquia Conversión de San Pablo de Turdera (Suipacha 110).

La Navidad es una oportunidad para la renovación de la fe.

"Deseamos para todos ustedes una muy feliz Navidad, y yo diría hoy una santa Navidad porque muchos no van a ser felices posiblemente por una enfermedad, un sufrimiento de la familia, una desgracia o un accidente. Pero sí podemos hacer que esta Navidad realmente sea una santa Navidad porque el Señor acompaña y bendice todo acontecimiento humano, y por eso quiso encarnarse", destacó el obispo de Lomas, monseñor Jorge Lugones.

En las vísperas de la Nochebuena y en el marco de una actividad organizada por la Pastoral Carcelaria de la Diócesis, Lugones visitó ayer a los jóvenes encarcelados en el Centro de Recepción y Ubicación de Menores (CREU) que está junto a los Tribunales de Lomas. Y hoy a la noche estará en la Catedral para compartir una cena con personas en situación de calle.

Misión de Navidad en la peatonal Laprida

La diócesis de Lomas de Zamora hizo su tradicional misión de Navidad en la peatonal Laprida para llevar el mensaje del nacimiento de Jesús y bendecir a los vecinos.

Bajo el lema "Nace Jesús, renace la esperanza", la jornada tuvo la presencia del obispo Lugones junto a sacerdotes, diáconos y laicos de las parroquias. En el cruce Laprida y España, una gran cantidad de vecinos y familias recibieron las bendiciones, hablaron con las autoridades eclesiásticas y se llevaron mensajes de aliento.

mision navidad laprida
Misión de Navidad en la peatonal Laprida.

