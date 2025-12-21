domingo 21 de diciembre de 2025
Escribinos
21 de diciembre de 2025
Un emblema.

La peatonal Laprida, el corazón de Lomas de Zamora que late más fuerte en Navidad

Donde hoy hay locales y galerías en la peatonal Laprida, protagonista de las compras de Navidad, antes había veredas arboladas y circulaba un tranvía.

Diariolaunion | Sergio Lapegüe
Por Sergio Lapegüe
DSC03629

El calor aprieta y diciembre vuelve a poner a prueba el ingenio de los bolsillos. Pero hay rituales que resisten todo: armar el arbolito, pensar en los regalos y salir a buscarlos, aunque sea a último momento. En Lomas de Zamora, esa escena se repite cada año y tiene un escenario casi ineludible: a la tarde, los comercios de la peatonal Laprida se llenan de vecinos que recorren vidrieras, comparan precios y buscan ese obsequio justo para sorprender a alguien querido en Navidad.

Lee además
susto en la peatonal de lomas: cayo un trozo de techo de un local
Terrible.

Susto en la peatonal de Lomas: cayó un trozo de techo de un local
desarticulan una red de juego clandestino: era administrada desde lomas y lanus
Allanamientos.

Desarticulan una red de juego clandestino: era administrada desde Lomas y Lanús

Para los lomenses, nombrarla alcanza para ubicarse, reconocerse y sentirse parte. Como ocurre en toda ciudad, grande o chica, hay una arteria que concentra movimiento, historias y encuentros. En Lomas, ese rol lo cumple Francisco Narciso de Laprida, la calle bautizada en homenaje a quien presidía el Congreso de Tucumán en julio de 1916.

Desde los orígenes del distrito, esta traza ya se distinguía por su intensidad y su vida propia. Con el paso del tiempo, Laprida fue consolidándose como punto de referencia. Hoy une la estación con Camino Negro, pero mucho antes de convertirse en peatonal ya era un espacio de circulación constante.

ELA_3707
La peatonal Laprida, un emblema en Lomas de Zamora.

La peatonal Laprida, un emblema en Lomas de Zamora.

Los domingos por la tarde, jóvenes y familias la adoptaron como paseo obligado, un lugar para verse, caminar y ser vistos. Esa tradición, con matices, todavía sigue vigente. La imagen de aquellos años es muy distinta a la actual. Donde hoy hay locales y galerías, antes había veredas arboladas. Por allí circulaba el tranvía que llegaba desde Retiro: entraba por Alem, doblaba a la altura de lo que hoy es el Banco Nación, seguía hasta Meeks y continuaba rumbo a Temperley, donde finalizaba su recorrido.

La peatonal Laprida, protagonista en fechas especiales

En esa misma calle se realizó la primera Fiesta de la Primavera de la Argentina. También fue tribuna improvisada para encendidos cruces verbales entre dirigentes políticos locales en tiempos electorales. Laprida sirvió para manifestarse, pero también para celebrar. Allí desfilaron por primera vez los Reyes Magos y se vivieron los corsos de Carnaval. Con los años, el perfil del lugar fue cambiando.

De aquella pequeña aldea de fines del siglo XIX surgió un centro comercial fuerte, que sigue convocando a gente de Lomas y de zonas cercanas. Las galerías se multiplicaron, los negocios renovaron sus propuestas y la música que sale de los locales acompaña el ritmo de las compras. En estos días, caminar por Laprida es casi una obligación para quienes buscan cerrar la lista de regalos navideños. La peatonal se adapta, se transforma y resiste.

Como cada diciembre, vuelve a ser protagonista. Y seguramente, una vez más, será el punto de encuentro para cumplir con Papá Noel y seguir escribiendo su historia. ¡Hasta la semana que viene, amigos!

Temas
Seguí leyendo

Susto en la peatonal de Lomas: cayó un trozo de techo de un local

Desarticulan una red de juego clandestino: era administrada desde Lomas y Lanús

Arranca una semana calurosa con una Navidad con 32°: el pronóstico, día por día

La Plaza Grigera se copó de música y solidaridad por Navidad: las mejores fotos

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
AySA anunció cortes de agua en Lomas de Zamora la próxima semana.
A saber.

Habrá cortes de agua en Lomas y Banfield la próxima semana

Las más leídas

Te Puede Interesar

En Lomas de Zamora y alrededores de esperan 32° para Navidad.
Verano.

Arranca una semana calurosa con una Navidad con 32°: el pronóstico, día por día