Realizarán la misión de Navidad en la peatonal Laprida de Lomas

La misión de Navidad se realizará de 9 a 19 en Laprida y España.

La diócesis de Lomas de Zamora realizará este viernes, de 9 a 19, su tradicional misión de Navidad en la peatonal Laprida para llevar el mensaje del nacimiento de Jesús y bendecir a los vecinos.

Bajo el lema "Nace Jesús, renace la esperanza" se desarrollará la jornada encabezada por el obispo de Lomas, monseñor Jorge Lugones, junto a los sacerdotes, diáconos y laicos de las parroquias. Los vecinos que pasen por el cruce la Laprida y España tendrán la oportunidad de recibir las bendiciones, conversar con las autoridades eclesiásticas y recibir mensajes de aliento si están atravesando dificultades.

mision navidad laprida2 El obispo Lugones encabezará la misión junto a sacerdotes, diáconos y laicos de las parroquias. Muchas familias se acercan con sus hijos y bebés recién nacidos para ser bendecidos por el obispo y los sacerdotes en el marco de la misión navideña que también contará con la presencia de la imagen de la Virgen de la Paz y patrona de Lomas de Zamora. A principios de diciembre, Lugones bendijo dos mayólicas de Nuestra Señora de la Paz que fueron entronizadas en el Hospital de Diagnóstico Inmediato de Temperley.

Mientras que en los días previos a la Navidad se realizará la visita a los presos de la Unidad Carcelaria N°40 de Santa Catalina y el Centro de Recepción y Ubicación de Menores, en Banfield. También habrá misas en la Catedral y en diferentes parroquias de los barrios.

Las próximas actividades diocesanas en Lomas de Zamora El Obispado de Lomas de Zamora dio a conocer el Calendario Diocesano con las diferentes actividades que se desarrollarán a lo largo del próximo año. Entre los encuentros destacados de enero estará el Desfile Reyes (lunes 5) y las Fiestas Patronales en la Plaza Grigera (sábado 24). Por su parte, el 11 de febrero habrá una misa en el Hospital Gandulfo por la Jornada Mundial del Enfermo. La diócesis abarca 6 partidos (Lomas de Zamora, Almirante Brown, Esteban Echeverría, San Vicente, Presidente Perón y Ezeiza), tiene 61 parroquias y pastorales, movimientos, instituciones y grupos laicales que generan múltiples propuestas.

