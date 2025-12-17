Se pone el traje de Papá Noel para recorrer Lomas en una caravana hacia el Hospital Gandulfo

El vecino de Lomas Leonardo “Patón” Morillo se prepara para realizar la clásica caravana de Papá Noel , la cual tiene como propósito visitar a los niños y niñas internados en el Hospital Gandulfo . El recorrido se hará el martes 23 de diciembre: ya está juntando donaciones para entregar regalos y hacer felices a los infantes.

Como hace 25 años, “Patón” Morillo vuelve a organizar la caravana de Papá Noel para alegrar a cientos de chicos y chicas de Lomas. Para ello, le pidió a los vecinos colaboración con golosinas, juguetes usados y en buen estado, ropa, juegos didácticos y libros de cuentos que serán repartidos en el Hospital Gandulfo (Balcarce 351).

La caravana comenzará a partir de las 13 en la casa de Leonardo, que vive en la calle 1° de marzo, entre Federico Wright y Jacinto Viera. Desde allí se dirigirá a la Avenida Frías y luego pasará por el Jumbo de Llavallol. El camino continuará por Antártida Argentina hasta llegar a Yrigoyen e, inmediatamente, seguirá por Loria para finalmente transitar la Avenida Meeks que dejará a la caravana en la institución de salud pública lomense.

“Quiero visitar a los chicos que se encuentran internados en pediatría, maternidad y neonatología del Hospital Gandulfo, como así también a toda la gente que esté necesitando atención durante ese 23 de diciembre. La idea es disfrutar de esta gran movida solidaria y mantener viva la ilusión de los niños, que puedan ver a Papá Noel y que ellos le puedan entregar la cartita de regalos”, explicó “Patón”, muy comprometido con la causa.

Morillo aclaró que no corresponde a ningún partido político y que la caravana de Papá Noel está hecha desde el corazón y muy a pulmón: “No recibo plata, solamente donaciones que son muy bienvenidas. Con las golosinas voy a armar bolsitas que iré repartiendo a los chicos y chicas que crucemos de camino al hospital”.

Morillo ya palpita la caravana por Lomas como "secretario" de Papá Noel.

“Una vez que hayamos entregado todo en el Hospital Gandulfo, recorreremos las calles de Lomas, Temperley, Adrogué, Burzaco y Llavallol. Espero llegar a mi casa con el mejor de los regalos: las sonrisas y los agradecimientos de los más pequeños”, deseó.

Las donaciones se recibirán hasta el próximo sábado 20 de diciembre. Los vecinos de Lomas que deseen colaborar con la causa pueden contactarse con el organizador de la caravana mediante un mensaje de Facebook o llevar directamente la donación a su casa ubicada en 1° de marzo, entre Federico Wright y Jacinto Viera (vivienda pintada de azul).