El cocinero de Banfield que brilló con una master class de comida turca en un mega festival

Todo su talento y pasión por la elaboración de la comida es lo que fue a mostrar el cocinero de Banfield Antonio Massuh en el mega festival "En tu barrio", que se realizó en Berazategui y donde participó con una master class de comida turca sana, rica, nutritiva y fácil de preparar.

El evento de gastronomía y música que reunió a miles de personas se realizó gracias a la repercusión del programa que sale por C5n "En tu barrio" y reunió para despedir el año a los cocineros que pasaron por alguna emisión del programa, entre ellos a Massuh que tuvo su lugar cuando el conductor del ciclo, Diego Costa, visitó el año pasado la localidad de Banfield en el marco del 25 de mayo donde se hizo un gran locro.

"Es la primera vez que me invitan a participar de un mega evento como éste y la verdad es que fue una experiencia muy linda", detalló Massuh, también conocido como @elcocinerodelamor.ok en las redes.

La master que brindó el cocinero local fue sobre wrap de falafel bajo el concepto de "sano, fácil y de medio oriente". La charla que tuvo mientras cocinada estuvo referida a poder cocinar nutritivo y rápido. Además, deslumbró con su receta porque no es de lo más común, ni algo que se cocina todos los días. "La idea fue demostrar que no se necesita tanto para preparar algo delicioso y saludable. Creó que esto se logró porque luego de la charla hasta las personas de los puestos que se tomaron un rato para participar de la máster, me hicieron algunas preguntas sobre la receta y recibí comentarios más que positivos", señaló.

El cocinero de Banfield que recorre los barrios de Lomas

Si bien el cocinero Massuh cuenta con su propio emprendimiento de venta de comida árabe que se maneja con pedidos y delivery, también se encarga de dirigir todas las elaboraciones de comidas en fechas importantes, como el guiso de lentejas del 9 de Julio, el locro del 25 de mayo, asado en Albertina por el Día de la Militancia, choriceada en Fiorito, son algunos de los eventos en los que participa Massuh, convocado por el Municipio de Lomas.

"Me dedico a confeccionar cada receta, paso las cantidades de lo que se necesita. Estoy contento porque se me dio esto de poder cocinar para muchas personas y de participar de estos eventos solidarios que no es menor", contó el banfileño que sigue abriendo caminos más allá de su labor en Lomas.

Representando a Lomas en cada lugar que visita

Si hay algo que siempre tienen en cuenta el cocinero de Banfield es la bandera del lugar donde vive, ya que no es la primera vez que participa de un evento tan masivo ya que también ha sido parte del reality de cocina Pasaplatos que salía por El Trece.

Massuh es cocinero desde sus 12 años, y sobre sus inicios comentó: "Lo de la cocina surgió primero por curiosidad viendo lo que elaboraba mi tía y mi abuela. Fui un autodidacta y luego fue una necesidad porque cuando falleció mi hermano hubo que ayudar en la casa y la cocina fue el escape en ese entonces para mi familia".

Fue un poco por curiosidad y luego por necesidad, pero gracias a ese oficio es que Massuh brilla con sus recetas a cada lugar que va siempre teniendo en cuenta sus orígenes, sus raíces vinculadas a la cocina turca y el lugar donde vive donde puede deleitar a los vecinos de Banfield y de los barrios de todo Lomas.