Es terapeuta holística de Banfield y advierte la necesidad de conectar con uno mismo: "Hoy la gente necesita parar"

La transformación personal es la mejor carta de presentación que tiene la terapeuta holística Karina Goccia (44), de Banfield, y brinda sus conocimientos basados en su experiencia a todo aquel que quiera conectar con su paz interior y prestar total atención a uno mismo a través de la respiración consciente.

La música fue su primera pasión porque desde muy chica se dedicó a tocar el piano y con el paso del tiempo y las experiencias de la vida logró fusionar lo musical con el reiki, el yoga , la meditación y la sonoterapia .

"Soy profe de piano hace 29 años, reikista hace unos 17 y unos tres que me dedico a la sonoterapia y al yoga", comenzó contando y admitió que pudo profundizar y fusionar todos sus conocimientos con el objetivo de llevar ese mensaje de transformación que, primero sucedió en ella misma y ahora lo quiere hacer llegar "a todos los que estén dispuestos a conectar con uno mismo".

En esta altura del año donde comienzan los balances y las reflexiones, la terapeuta de Banfield destacó: "Lo que más noto es que la gente hoy necesita parar. Vienen muy cargados, con mucha ansiedad, cansancio emocional y una sensación de estar siempre corriendo".

Buscar la calma a través de un lugar donde fluya la calma, el alivio, la energía renovada es parte de los requerimientos actuales con lo que se encuentra la profesional, quien resaltó: "Llegan a mí buscando un espacio donde poder aflojar el cuerpo y la mente".

En un mundo donde 24 horas no alcanzan, la terapeuta recomienda poder parar para prestar atención a uno mismo, ya sea través de la respiración o simplemente tomarse unos minuto para conectar con mente, cuerpo y espíritu: "Lo que más me piden es relajación profunda. Dormir mejor, bajar el estrés, soltar tensiones emocionales y reconectarse con ellos mismos, pero no llegan buscando algo mágico, quieren sentirse mejor, obtener más paz y estar presentes ”.

La historia de transformación de la terapeuta de Banfield

Desde muy chica Karina está conectada con la música, una herramienta que la sigue acompañano y hasta pudo incluirla en su trabajo espiritual. "Soy pianista desde muy chiquita así que amo la vibración del sonido desde los 4 años porque eso está conmigo desde mis inicios en la vida. Esa fue mi primera formación. A los 15 años ya había terminado mis estudios de música clásica", destacó.

Más tarde llegó a su vida lo referido al mundo espiritual, pero siempre lo encaró desde poder transmitir musicalmente lo que esta en su ser. "Además, conocí la parte energética y me enamore del reiki, aprendí un montón de cosas pero no trabajaba de lleno en esto, de hecho tuve toda la vida trabajos comunes donde he pasado por situaciones traumáticas hasta decir basta, esto no va más y fue cuando decidí tomar otro camino y me fui al mundo del yoga, de la meditación de la vibración sonora y pude combinar todo esto en una sola tarea", manifestó.

Escucharse, intentar estar en eje fue parte de su transformación que hoy quiere hacer llegar a otros. "Recuerdo que en un momento explotó todo por el aire porque hasta comenzó a afectar mi salud y fue cuando decidí dedicarme de lleno al reiki, a la sonoterapia, a los cuencos", contó.

Una participación inolvidable en el Hospital Gandulfo

Con sus cuencos de cuarzo y tibetanos, con los diapasones tambores y los pines armonizadores, Karina visitó el Hospital Gandulfo para brindar una sesión especial para las pacientes con cáncer de mama.

"Fui invitada por Patricia Cordeiro que es kinesióloga y jefa de la parte de terapia intensiva del Gandulfo y fue una sesión hermosa, de meditación sonora en el marco del mes de concientización sobre cáncer de mama. Allí hicimos la muestra de sonido y explicamos junto a una colega la importancia de meditar y lo que logran los cuencos a nivel físico y mental", explicó sobre esta visita que fue mágica porque pudo acercarse no sólo a los pacientes, también a los médicos.

Pero, lo que más emocionó a la terapeuta holística de esa sesión en el Gandulfo fue la posibilidad de mostrar que todos pueden meditar, que no es algo que sólo lo hace un determinado sector que hace yoga, por ejemplo. "Hay que prestar atención a la respiración porque es un beneficio tan grande para cualquier tipo de enfermedad y para todos porque nos invita a situarse en la tranquilidad", aseguró.

Diseño sin título (1)

Karina deja bien en claro que encontró su camino en las meditaciones sonoras: "Quiero llevar conciencia y sonido a la gente, un ratito de meditación para poder llegar con esto cada vez a más personas porque realmente es muy beneficioso", admitió y recalcó sobre su participación en el Gandulfo: "Que la medicina tradicional brinde la posibilidad de llegar a esos pacientes, que se interesen de qué se trata sin fin de lucro porque debe ser informativo, para mi fue una experiencia maravillosa estar en contacto a través de la armonización con los médicos y con los pacientes".

Se pueden hacer las consultas necesarias a la terapeuta holística en dos espacios privados: en Rincón 434 y en Vergara 1451 (piso 10B), ambos ubicados en Banfield o a través de su cuenta de Instagram: @karina.goccia