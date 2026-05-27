miércoles 27 de mayo de 2026
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27 de mayo de 2026
QEPD.

Dolor en la UNLZ por la muerte de Tito García, histórico trabajador no docente

La comunidad de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNLZ despidió con profundo dolor a Tito García.

Dolor en la UNLZ por la muerte de Tito García, histórico trabajador no docente.

Dolor en la UNLZ por la muerte de Tito García, histórico trabajador no docente.

“Con profundo pesar comunicamos el fallecimiento de Tito García, ex trabajador no docente de nuestra Facultad, muy querido por toda la comunidad de Sociales UNLZ. Enviamos nuestras condolencias a sus familiares y seres queridos. ¡Hasta siempre Tito!”, expresaron desde la institución a través de un mensaje difundido en redes sociales.

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La noticia generó una gran cantidad de mensajes de despedida y reconocimiento en las redes sociales hacia quien dejó una huella imborrable en la vida cotidiana de la facultad.

Juan Antonio Ciliento recordó a García como “un gran compañero de la década del 90”, y destacó: “Cauto, amigo y solidario. Qué pena que las universidades nacionales pierdan tipazos tan transparentes”. Además, envió “un enorme recuerdo y respetos para con su familia”.

Por su parte, Rosana Noya resaltó la calidad humana y la predisposición permanente de Tito: “Mis saludos a su familia. Gran persona y sobre todo siempre predispuesto para resolver cualquier problema que tuviera un alumno”.

En tanto, Gerardo Cadierno también se sumó a las muestras de afecto y escribió: “Gran compañero. Que la tierra le sea leve hasta que regrese en el trigo”.

La despedida a Tito García volvió a poner de manifiesto el cariño y reconocimiento que supo ganarse dentro de la comunidad universitaria, donde será recordado por su compromiso, solidaridad y calidez humana.

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