Repavimentan calles en Llavallol y mejoran el sistema hídrico

En distintos puntos de Llavallol están haciendo obras impulsadas por el Municipio para mejorar el tránsito , el sistema hídrico y el acceso a la salud .

Sobre la calle Melber , también conocida como "Pobladora" , tiene lugar un proyecto que busca ampliar la red pluvial mediante la construcción de más de 1.400 metros de desagües junto con sumideros, cámaras de inspección y conductos que van a mejorar el escurrimiento del agua y reducir el riesgo de inundaciones .

Del 26 al 29 de mayo. Se viene la Semana del Café en Lomas con descuentos de hasta el 50%

La obra, que abarca más de 2 kilómetros desde Frías hasta Ruta 4, incluye 2.338 metros cuadrados de bacheo en hormigón para darle mayor fluidez al tránsito vehicular . "Es una intervención importantísima para el barrio y una vía de circulación clave para Lomas, que además conecta con los distritos vecinos. Estas obras subterráneas, que muchas veces no se ven, son las que verdaderamente transforman la calidad de vida y mejoran todo el entorno comunitario", destacó la jefa de Gabinete, Sol Tischik, quien estuvo supervisando los trabajos en la zona.

Por su parte, en materia de salud avanzan las refacciones en el CIS Llavallol ubicado sobre las calles Tordillo y Mitre, donde están haciendo obras para incorporar consultorios, sala de espera, enfermería, farmacia, salón de usos múltiples y guardia. También pavimentan los alrededores del Centro de Salud con el objetivo de mejorar la circulación.

Un nuevo lugar para la recreación y el encuentro en Llavallol

La calle Pronzato, entre Florida y Boulevard Santa Catalina, pasó de ser un basural a convertirse en un lugar de encuentro para la comunidad de Llavallol. Desde el Municipio hicieron diferentes trabajos con el objetivo de ponerla en valor.

"Era todo basura y lo que hicimos fue pavimentarla y parquizarla. Hacía 15 años que ese paso estaba cerrado y ahora lo recuperamos con la creación de un paseo recreativo y cultural que es muy importante para la ciudad porque nos da la posibilidad de tener un lugar fijo para hacer eventos", contó la directora del CGM Llavallol, Judith Ojeda.

La primera edición del Paseo Recreativo Llavallol se hizo a principios de mayo con 3 días de música, stands de emprendedores locales, Expo Colectividades, Expo Asiática, Expo Comics, muestra de autos clásicos y muralismo.