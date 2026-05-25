Todo aclarado: el autor del pasacalle viral de Llavallol develó el misterio

El autor del pasacalle viral de Llavallol aclaró dudas.

Después de varios días de debate y distintas hipótesis entre los vecinos de Lomas de Zamora, Tomy, el autor del pasacalle viral de Llavallol escribió a La Unión para aclarar dudas y dejar tranquilos a todos.

“Te amo con todo mi corazón, sos lo más hermoso que me pasó en la vida, te voy a amar toda la vida”, decía el pasacalle firmado por Tomy, una hermosa declaración de amor que generó dudas en algunos. La foto del pasacalle bajo el cielo de Llavallol fue compartida por la usuaria Noelia Lungaretto, quien sumó una picante frase que dejó un interrogante: “Todas queremos saber qué te hizo Tomy, estamos con vos”.

Desde ese momento, se generaron un sinfín de comentarios. Algunos dijeron que ese amor "solo se puede sentir para un hijo", otro creían que le quiso recordar a su novia cuánto la quiere, pero otros fueron más allá y pensaron, como Noelia, qué le habría hecho Tomy. “Tomy se mandó flor de macana, ni con el pasacalle lo arregla” o “Tomy, ¿te perdonó el amor de tu vida?”.

La explicación del pasacalle viral Pero el joven, de tan solo 21 años, y que se presentó como "el famoso Tomy del pasacalles", se comunicó con La Unión y expresó: "Era un acto de celebración de amor, no me mandé ninguna para la tranquilidad de todos los vecinos".

Y agregó: "Era un acto de amor hacia mi novia, no fue por una infidelidad ni para pedir perdón tampoco". La pareja lleva un año y dos meses de relación. Así que... ¿quién dijo que se perdió el romanticismo en los más jóvenes? Acá, una demostración que para decir lo que se siente no hay que esperar a estar en riesgo.

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