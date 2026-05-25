lunes 25 de mayo de 2026
Escribinos
25 de mayo de 2026
Puro amor.

Todo aclarado: el autor del pasacalle viral de Llavallol develó el misterio

Tomy, de 21 años, escribió a La Unión para aclarar el trasfondo del pasacalle de Llavallol que generó todo tipo de hipótesis.

El autor del pasacalle viral de Llavallol aclaró dudas.

El autor del pasacalle viral de Llavallol aclaró dudas.

“Te amo con todo mi corazón, sos lo más hermoso que me pasó en la vida, te voy a amar toda la vida”, decía el pasacalle firmado por Tomy, una hermosa declaración de amor que generó dudas en algunos. La foto del pasacalle bajo el cielo de Llavallol fue compartida por la usuaria Noelia Lungaretto, quien sumó una picante frase que dejó un interrogante: “Todas queremos saber qué te hizo Tomy, estamos con vos”.

Lee además
La Casa Carlos Fuentealba de Llavallol propone la formación gratuita en arte. 
Abiertas a la comunidad.

Llavallol: impulsan jornadas gratuitas de arte escénico
Escritores, libros y editoriales copan este sábado la Casa Carlos Fuentealba de Llavallol.
Recomendado.

Escritores, libros y editoriales copan este sábado la Casa Carlos Fuentealba de Llavallol

Desde ese momento, se generaron un sinfín de comentarios. Algunos dijeron que ese amor "solo se puede sentir para un hijo", otro creían que le quiso recordar a su novia cuánto la quiere, pero otros fueron más allá y pensaron, como Noelia, qué le habría hecho Tomy. “Tomy se mandó flor de macana, ni con el pasacalle lo arregla” o “Tomy, ¿te perdonó el amor de tu vida?”.

La explicación del pasacalle viral

Pero el joven, de tan solo 21 años, y que se presentó como "el famoso Tomy del pasacalles", se comunicó con La Unión y expresó: "Era un acto de celebración de amor, no me mandé ninguna para la tranquilidad de todos los vecinos".

Y agregó: "Era un acto de amor hacia mi novia, no fue por una infidelidad ni para pedir perdón tampoco". La pareja lleva un año y dos meses de relación.

Así que... ¿quién dijo que se perdió el romanticismo en los más jóvenes? Acá, una demostración que para decir lo que se siente no hay que esperar a estar en riesgo.

Temas
Seguí leyendo

Llavallol: impulsan jornadas gratuitas de arte escénico

Escritores, libros y editoriales copan este sábado la Casa Carlos Fuentealba de Llavallol

El pasacalle viral de Llavallol que generó un sinfín de rumores

La Casa Magdalena de Llavallol festeja su quinto aniversario: las actividades

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Instituciones desfilaron por la avenida, frente a la Grigera.
En comunidad.

Gran desfile y multitudinario festejo patrio en Lomas para celebrar el 25 de Mayo

Las más leídas

Te Puede Interesar

Sebastián Cobelli y Fernanda Vives en el Vaticano. 
Mal momento.

El insólito robo que sufrieron Cobelli y Fernanda Vives en el Vaticano