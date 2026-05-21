La Casa Magdalena de Llavallol festeja su quinto aniversario: las actividades

Habrá testeos gratuitos de VIH a partir de hoy a las 17.

Todo el grupo de Magdalena Llavallol se prepara para celebrar tres días con diversas actividades gratuitas.

Los vecinos podrán acercarse a conocer y participar de las actividades y festejos a partir de hoy en el espacio de Llavallol.

Junto con la comunidad, el espacio Magdalena ubicado en Llavallol festeja a partir de este jueves sus primeros cinco años de encuentros, enseñanzas, capacitaciones y construcción en sociedad. A través de distintas actividades que se extenderán varios días, los vecinos podrán acercarse en forma libre y gratuita .

Radio abierta, testeo y cen a compartida, serán algunas de las alternativas que arrancan hoy a las 17 y continuará este viernes y el sábado inclusive. "Vamos a celebrar comunidad, encuentro y todo lo que fuimos construyendo juntos", detalló Sebastián Ferrero, el fundador de la ONG lomense No Seas Pavote.

Los que quieran ser parte de este festejo extendido pueden acercarse a partir de esta tarde al espacio ubicado en Boulevard Polonia 33, Llavallol. "Este jueves nos encontramos para compartir una jornada comunitaria junto a La Yeca Radio", adelantó Ferrero.

La radio abierta estará activa a partir de las 17 junto con los testeos rápido de VIH que se realizarán en el mismo marco del aniversario y la jornada de hoy concluirá con una cena compartida.

Un festejo extendido en el Centro Barrial Magdalena de Llavallol

El Centro Barrial Magdalena cumple 5 años de trabajo junto a los sectores más olvidados de la sociedad. Nació con el objetivo principal de acompañar la vida de personas pertenecientes principalmente del colectivo LGTBIQ+.

Nace como fruto del acompañamiento de aquellas “trabajadoras sexuales” sobre Ruta 4, entre la rotonda de Firestone y la calle Segui (en principio, pero luego fueron ampliando la zona).

"Ante el rechazo, maltrato, discriminación histórica y actual de las instituciones es que acompañamos la integralidad de la vida de las personas", resaltó Ferrero.

Para resaltar ese trabajo que se fue fortaleciendo en estos 5 años, cada día van a presentar distintas actividades para que los vecinos se acerquen, conozcan y apoyen el espacio.

Mañana a las 17 se podrá participar del mate literario que es un espacio de reunión y donde estará abierto el espacio para la presentación de los libros "Brinco, el conejito de la amistad" y "Historia de la Alameda, ni esclavos, ni excluidos" de ediciones Tinku que es la editorial creada por No Seas Pavote Lomas.

También estarán activos los testeos gratuitos de VIH durante la jornada de mañana y la cena para terminar el día en comunidad y con un rico plato caliente en la mesa.

El último día de festejos

Para finalizar la celebración del aniversario, este sábado a partir de las 15 se abrirán las puertas para recibir a toda la comunidad comprometida con seguir apoyando a los sectores más olvidados.

"El sábado tendremos artistas invitados y karaoke en el espacio de Llavallol", anticipó Ferrero.

Todos los días de celebración además lo hacen en el marco de los 50 años del asesinato de Enrique Angelelli que ha sido el ejemplo a seguir en estos años de trabajo junto a la comunidad ya que llevan el legado de del obispo asesinado por la última dictadura cívico-militar argentina y declarado por esas mismas circunstancias mártir y beato por el Papá Francisco.

"Nos duele, pero es semilla fecunda", es la frase que eligieron para encarar estos tres días en Magdalena Llavallol. "Te esperamos para compartir, encontrarnos y seguir sembrando comunidad", concluyeron los integrantes del centro barrial.