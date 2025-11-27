Llavallol: seguirán los talleres y las actividades en verano el Centro Barrial Magdalena

El Centro Barrial Magdalena de Llavallol continúa con la asistencia y el acompañamiento a los vecinos que se acercan para ser parte de las distintas actividades que brindan allí de forma gratuita . Por eso, anunciaron que todo diciembre y durante el verano las puertas continuarán abiertas.

Magdalena está ubicado en Boulevard Polonia 33, Llavallol y desde su inauguración , el objetivo central fue escuchar a las personas que se acerquen, tener presente cada necesidad y en base a eso se armo una grilla de actividades que sigue vigente.

Abierto a la comunidad. El CPII N°6 de Llavallol cierra el año con una muestra sobre valores

Sebastián Ferrero que es el fundador de la ONG No Seas Pavote que nuclea a varios centros barriales, entre ellos a Magdalena, contó: "Apuntamos a los sectores más vulnerables y siempre activamos ya sea a través de una charla, algún taller o simplemente que sean parte de nuestro espacio, según la necesidad de cada persona porque priorizamos antes que nada a las personas".

Desde que arrancaron con el proyecto comenzaron a incorporar distintas alternativas, una de ellas es el Plan Fines para que puedan terminar los estudios primarios o secundarios y fue una de las actividades que funcionó muy bien ya que muchas personas pudieron concluir sus estudios y obtener ese título preciado.

Apuntamos a los sectores más vulnerables y siempre activamos ya sea a través de una charla, algún taller o simplemente que sean parte de nuestro espacio, según la necesidad de cada persona porque priorizamos antes que nada a las personas

"El Fines, durante el verano no se dicta oficialmente, pero sí seguimos con las puertas abiertas, pero sin dictar las clases formales", confirmó Ferrero.

Las actividades que continuarán vigentes en Llavallol

Según adelantaron, los talleres 2025 van a continuar el año que viene porque el espacio no cerrará las puertas. Entre las alternativas que habrá confirmaron que continuará el taller de percusión, los lunes de 18 a 20.

También, los lunes hay peluquería de 16 a 19 para los que quieran aprender el oficio. "El taller de peluquería es para aprender, pero también se puede pagar por una tintura, nutrición, etc". Otra de las alternativas es el taller de radio (los martes y jueves de 14.30 a 18) y el taller de escritura (todos los martes a las 11).

Para los que quieran aprender más sobre tecnología, incorporaron un taller de computación que se dicta todos los jueves de 16 a 18. Por último y como desde el principio, cuando se gestó Magdalena se realizan los testeos de VIH, todos los días de 16 a 20 que es totalmente anónimo y para todos aquellos que quieran acercarse es totalmente gratuita y se da el resultado en unos pocos minutos.