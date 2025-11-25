El CPII N°6 de Llavallol cierra el año con una muestra sobre valores

Los chicos prepararon manualidades durante todo el año de cursar en el CPII de Llavallol.

Un festival para cerrar el año es lo que preparan en el Centro de Promoción Integral de la Infancia (CPII) N°6 Bichito de Luz, ubicado en Llavallol donde invitan a toda la comunidad a sumarse a la jornada que se hará este jueves a las 17 en 1° de marzo 1360, donde está la Sociedad de Fomento Turdera Sud.

Durante todo el año, los chicos que asisten al CPII a contra turno escolar estuvieron trabajando sobre los distintos valores y buscaron películas para enfocarse en la temática.

Misterio. Qué pasó con la jauría que ataca de noche en Temperley, Turdera y Llavallol

"Este jueves vamos a realizar el cierre del año en la calle para que toda la comunidad nos pueda acompañar. Cada ciclo realiza la muestra basada en una película que además van a presentar un baile y canción", adelantó Samanta Gauna, una de las responsables del CPII N°6 de Llavallol que hace más de una década se dedica a cuidar y brindar herramientas a los chicos que pasan allí varias horas.

Sobre las películas que trabajaron están: Lilo y Stitch , Mohana , Encanto , Shrek y Coco . "Se trabajó en base a esos film y los chicos lo que van a presentar este jueves es una muestra estática con las manualidades, las artesanías y los dibujos que hicieron y además van a bailar una canción de cada película que ellos mismos eligieron", detalló Gauna.

Un festival para cerrar el año en el que puede participar la comunidad de Llavallol

Los chicos del CPII tienen de entre 6 a 12 años y cada ciclo construyó hasta maquetas en el marco de las manualidades para cada película que también se van a poder apreciar este jueves por la tarde.

Se trabajó en base a esos film y los chicos lo que van a presentar este jueves es una muestra estática con las manualidades, las artesanías y los dibujos que hicieron y además van a bailar una canción de cada película que ellos mismos eligieron Se trabajó en base a esos film y los chicos lo que van a presentar este jueves es una muestra estática con las manualidades, las artesanías y los dibujos que hicieron y además van a bailar una canción de cada película que ellos mismos eligieron

Los vecinos que quieran acompañar a los chicos de los ciclos del CPII, pueden ir directamente a la puerta de la Sociedad de Fomento Turdera Sud donde funciona de lunes a viernes esta alternativa que es totalmente gratuita para los padres que no tengan donde dejar a sus hijas mientras trabajan.

Abren la inscripción para sumarse al CPII N°6 en 2026

Las mamás y papás que quieran anotar a los chicos en esta opción que está pensada para que los menores de entre 6 y 12 años asistan a contra turno escolar ya pueden inscribirlos para el año que viene.

Hace 15 años que trabajan en la contención, apoyo y entretenimiento para los más chicos y cuentan con dos turnos: mañana y tarde. La alternativa funciona dentro de la Sociedad de Fomento Turdera Sud de lunes a viernes.

Es totalmente gratuito y para anotar a los niños hay que llevar al espacio fotocopia del DNI y comprobante de las vacunas al día. También se va a pedir la copia del DNI del adulto responsable.

Para más información se puede enviar un mensaje al número de WhatsApp: 1169943676