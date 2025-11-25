El CPII N°6 de Llavallol cierra el año con una muestra sobre valores

"Este jueves vamos a realizar el cierre del año en la calle para que toda la comunidad nos pueda acompañar. Cada ciclo realiza la muestra basada en una película que además van a presentar un baile y canción", adelantó Samanta Gauna, una de las responsables del CPII N°6 de Llavallol que hace más de una década se dedica a cuidar y brindar herramientas a los chicos que pasan allí varias horas.
Sobre las películas que trabajaron están: Lilo y Stitch, Mohana, Encanto, Shrek y Coco. "Se trabajó en base a esos film y los chicos lo que van a presentar este jueves es una muestra estática con las manualidades, las artesanías y los dibujos que hicieron y además van a bailar una canción de cada película que ellos mismos eligieron", detalló Gauna.
Un festival para cerrar el año en el que puede participar la comunidad de Llavallol
Los chicos del CPII tienen de entre 6 a 12 años y cada ciclo construyó hasta maquetas en el marco de las manualidades para cada película que también se van a poder apreciar este jueves por la tarde.
Los vecinos que quieran acompañar a los chicos de los ciclos del CPII, pueden ir directamente a la puerta de la Sociedad de Fomento Turdera Sud donde funciona de lunes a viernes esta alternativa que es totalmente gratuita para los padres que no tengan donde dejar a sus hijas mientras trabajan.
Abren la inscripción para sumarse al CPII N°6 en 2026
Las mamás y papás que quieran anotar a los chicos en esta opción que está pensada para que los menores de entre 6 y 12 años asistan a contra turno escolar ya pueden inscribirlos para el año que viene.