En qué anda la búsqueda del nuevo entrenador de Temperley

Mientras el plantel entrena bajo las órdenes de Fabián Salvatierra y espera la llegada del reemplazante de Rubén Forestello , la dirigencia de Temperley no frena su búsqueda de un nuevo director técnico para avanzar en el armado del plantel para la próxima temporada de la Primera Nacional .

La negativa del “Yagui” cuando faltaban detalles para firmar el contrato y renovar el vínculo cambió los planes de un Gasolero que había planificado un 2026 con Forestello en el banco de suplentes. Y es algo que todavía sigue sin resolver.

La decisión del entrenador de no renovar su contrato alteró los planes de Temperley, que cambió la receta y empezó a moverse para cerrar algunas renovaciones. Por eso, en los últimos días acordó las continuidades de cuatro futbolistas importantes como Luciano Nieto, Gabriel Hauche , Fernando Brandán y Gabriel Esparza, más allá de no tener DT.

A pesar de esto, la elección del nuevo entrenador es una cuestión a resolver en los próximos días, ya que desde la sub-comisión del fútbol saben que, cuanto antes se defina, acrecentarán las posibilidades de armar un equipo competitivo. Es por eso que, en medio de renovaciones, analizan diferentes opciones.

Luis García le dijo “no” a Temperley

Tras la negativa de Rubén Forestello, la dirigencia del Gasolero apostó sus fichas por el entrenador Luis García, de buen paso por Atlanta y uno de los más codiciados en este mercado de pases. Sin embargo, no hubo avances en las negociaciones.

El DT apareció en los planes de Patronato, Nueva Chicago, Godoy Cruz y Colón de Santa Fe, entre otros, y todavía no definió su futuro. Ya le dijo que “no” al Patrón, que es a dónde dirigirá Forestello, y ahora hizo lo mismo con Temperley.

Caída esta posibilidad, en los pasillos del estadio Alfredo Beranger analizan otras posibilidades, las cuales mantienen en total hermetismo, para resolver este tema en los próximos días y empezará a trabajar en la llegada de los refuerzos.