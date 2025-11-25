jueves 27 de noviembre de 2025
25 de noviembre de 2025
Demonio celestial.

Gabriel Hauche renovó con Temperley y va por un gran sueño

El delantero firmó la extensión de contrato y en las próxima temporada de la Primera Nacional buscará cumplir un gran objetivo con la camiseta de Temperley.

Gabriel Hauche sigue un año más en Temperley.

Temperley sigue dándole forma al nuevo plantel a la espera de un nuevo entrenador y este martes aseguró la continuidad de Gabriel Hauche, uno de los histórico del club para la próxima temporada de la Primera Nacional.

Temperley ya definió sus primeras bajas.
No va más.

Las primeras cinco bajas confirmadas por Temperley
Temperley tendrá un año más a Luciano Nieto.
Magia asegurada.

Temperley renovó con Luciano Nieto y se aseguró a una de sus figuras para el 2026

El delantero, ídolo en Racing y formado en la cantera de Temperley, regresó a principio de año al club de sus amores luego de una importante carrera en el fútbol argentino, y también del exterior, y ahora irá por la revancha.

Este año, luego de arrancar como titular de la mano de Aníbal Biggeri, Hauche perdió su lugar en el 11 inicial a medida que pasaron los partidos de la última temporada, pero se mantuvo como uno de los líderes que tuvo el equipo que comandó Rubén Darío Forestello y por eso su renovación era uno de los objetivos de la actual dirigencia.

hauche-lecchi-temperley
Gabriel Hauche y Alberto Lecchi, tras la renovación en Temperley.

En la última temporada de la Primera Nacional, el delantero que brilló con la camiseta de Argentinos Juniors y la Academia disputó 28 partidos en el año, pero de los cuales fue titular en 12. A pesar de eso, aportó su experiencia desde el banco de suplentes y cerró el año con un gol, en la victoria por 3-0 ante Defensores Unidos de Zárate, y una asistencia.

Hauche quiere llegar a los 100 partidos en Temperley

El “Demonio” acumula 82 encuentros con la camiseta del Gasolero y el año que viene, si mantiene una actividad como la actual, podría superar el centenar de presencias en el equipo que vio nacer como futbolista.

En su primera etapa, que va desde 2004 hasta 2006, Gabriel Hauche disputó 54 partidos oficiales y convirtió sus primeros nueve goles como profesional, mientras que en su regreso, en 2025 y luego de una exitosa carrera, sumó 28 y un gol.

Por este motivo, el delantero que suma más de 500 partidos como profesional y más de 100 goles quiere seguir haciendo histórica en Temperley. Y es lo que buscará en 2026.

Banfield tiene la cabeza puesta en el 2026.
El estado contractual de los jugadores que llegaron a Banfield en 2025

