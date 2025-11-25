jueves 27 de noviembre de 2025
Siguen las firmas.

Temperley abrochó también a Fernando Brandán y Gabriel Esparza

En un día movido, la dirigencia de Temperley no sólo renovó con Gabriel Hauche, sino que también firmó con los dos extremos para la próxima Primera Nacional.

Brandán y Esparza continuarán en Temperley.

Temperley avanza en el armado del nuevo plantel y este martes tuvo un día de muchas novedades. Y es que a la renovación de Gabriel Hauche, el Gasolero le sumó también las continuidades de Gabriel Esparza y Fernando Brandán con miras a la próxima temporada de la Primera Nacional.

Al igual que el “Demonio” Hauche, Esparza y Brandán pasaron esta tarde por las oficinas del club y firmaron la extensión de contrato por una temporada más, de acuerdo a lo que le informaron a Diario La Unión desde la sub-comisión del fútbol de Temperley.

Temperley, con extremos asegurados

Tanto Esparza como Brandán fueron dos de los futbolistas con más participación en la última temporada de la Primera Nacional. Ambos se ganaron un lugar a fuerza de buenas actuaciones y por eso, desde el club tomaron la decisión de prolongar el vínculo de los dos atacantes.

El extremo tucumano, de 32 años y formado en San Lorenzo, disputó 23 partidos con la camiseta del Celeste (en 13 arrancó como titular) y no convirtió goles, aunque dio dos asistencias.

brandan 1

Brandán, por su parte, fue uno de los mejores del año en el Gasolero. No sólo porque fue sumó minutos en 32 partidos (28 como titular), sino porque además fue el máximo anotador del equipo, con seis tantos en el año: le convirtió a San Telmo, Morón, Colón (en dos oportunidades), Gimnasia de Mendoza y Nueva Chicago.

Volvió a los entrenamientos

A pesar que sigue sin entrenador, Temperley volvió a los entrenamientos tras unas semanas de descanso y ya puso la cabeza puesta en la próxima temporada de la Primera Nacional.

El que estuvo cargo de la práctica fue el entrenador Fabián Salvatierra, quien asumió de manera interina a la espera de la contratación de un nuevo cuerpo técnico tras la decisión de Rubén Forestello de no continuar en el club.

