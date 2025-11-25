Representaron al Club Atlético Temperley en el campeonato de karate en Brasil y ganaron

Los competidores felices por la performance que tuvieron durante el torneo que duró tres días.

La Selección Argentina de Karate se presentó en el "Panamerican Karate Championship 2025" que se disputó en Brasil y los representantes del Club Atlético Temperley ganaron varias medallas, entre ellas el oro que logró uno de los deportistas más jóvenes que se destacó por su performance en la competencia internacional.

El profesor de karate del club Temperley, Jonathan Donoso comentó que fueron muchos días de competencia, pero vuelven a Lomas con varias medallas: "Se trata de un evento internacional de largas jornadas donde participaron varias categorías, entre ellas la de veteranos y mayores, juveniles ,cadetes e infantiles".

Pero, sin duda uno de las mejores performance fue la del joven Joaquín Tame que logró el oro a tan corta edad y asegura un futuro próspero. "Lo más importante que volvemos con el oro a casa", dijo el profesor y el responsable del equipo que viajó especialmente para ser parte de la competencia internacional que se desarrolló en Natal, Brasil .

Tame logró conseguir podio en Kata (formas) obteniendo el tercer puesto de entre 19 competidores, pero la competencia continuó y el joven que llevó siempre la bandera del Celeste como cábala logró: medalla de bronce en Kata (formas), Oro en kumite (pelea) individual y otro en kumite (pelea) en equipo.

Todo el seleccionado argentino celebró la victoria de Tame que se llevó todas las medallas y desde el Club Atlético Temperley recibió una amplia felicitación por representar al club ya que el joven es socio del Gasolero y practica karate allí.

"Fue una competencia dura, donde estuvimos participando por varios días, pero estamos más que felices por el resultado y por lo sucedido con Joaquín que nos representó, no sólo al club sino también a Argentina", destacó el profesor con orgullo.

El torneo se desarrolló del 20 al 23 de noviembre y se trató del "2° Open en Brazil International Cup" donde participaron competidores de distintos países y se trata de una competencia con gran nivel internacional.