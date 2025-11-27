A Banfield le cayó otra inhibición y agrava su situación para el mercado de pases

El tema de las inhibiciones es una de las mayores preocupaciones de Banfield en el último tiempo. Cada vez que se aproxima un nuevo mercado de pases , llega alguna notificación desde la FIFA que pone en peligro la posibilidad de inscribir nuevos futbolistas para la Liga Profesional del 2026.

Por eso, en la antesala de una nueva temporada, en la que el Taladro deberá mejorar lo hecho este año, el objetivo de la dirigencia era armar un equipo competitivo que le permita no correr riesgo con el descenso y soñar con un posible ingreso a las copas.

Sin embargo, las inhibiciones que pesan sobre la espalda del club complican este deseo con miras al 2026 ya que, si Banfield no paga lo que debe, no podrá incorporar futbolistas en el receso de verano.

La deuda inicial se incrementó en las últimas horas porque en las oficinas de Peña y Arenales cayó una nueva inhibición, esta vez por la contratación de Erick López.

“La suma es de aproximadamente U$S 280.000”, detalló el periodista Matías Colombo, del programa partidario Muy Banfield.

El caso de Erik López, un problema en Banfield

Vale aclarar que las autoridades del club, a través de un comunicado oficial, habían informado tiempo atrás sobre el caso de Erik López. “El 22 de enero de 2024 se firmó un acuerdo de pago con el club Atlanta United por el pase del jugador Erik López. Actualmente, queda un saldo pendiente de US$ 156,552.55, más los intereses correspondientes”, detalló el informe.

erik lopez banfield En Banfield, jugó 18 partidos, solo cuatro como titular, y no anotó goles.

Y en esa línea, aclaró: “Con el objetivo de resolver esta situación de manera responsable y evitar instancias judiciales, la dirigencia en conjunto con el Departamento Legal, logró gestionar una prórroga en los plazos de pago, ahora reprogramados para junio de 2025. Asimismo, se avanzó en la formalización de un nuevo acuerdo que garantice el cumplimiento de los compromisos asumidos en tiempo y forma”.

Las otras inhibiciones de Banfield

Además de la reciente que cayó por el delantero que pasó sin pena ni gloria por el club, Banfield aparece entre los clubes inhibidos por la FIFA por otras dos deudas: la que mantiene con Necaxa por la venta de Milton Giménez y con la empresa Insúa Group por comisiones adeudadas.

De acuerdo a lo informado por el periodista Pedro Facio, el club adeuda U$S 700.000 de la cuota de septiembre que había acordado previamente con el club mexicano.

En su momento, para levantar la inhibición de mitad de año, se logró un acuerdo de pago por U$S 2.800.000, a abonarse en cuotas semestrales durante tres años, coincidiendo con los períodos de transferencia. Sin embargo, lo que parecía resulto, volvió a complicarse.

La segunda, la del grupo empresario Insúa Group, ronda los U$S 300.000 por comisiones adeudadas, en las operaciones de Eric Remedi, Joel Soñora y Emanuel Insúa, entre otros jugadores que jugaron en el club.

En total, con la sumatoria de tres, Banfield deberá pagar U$S 1.300.000 en los próximos dos meses para levantar las inhibiciones y poder sumar refuerzos de cara a la temporada 2026 de la Liga Profesional.