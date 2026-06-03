miércoles 03 de junio de 2026
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3 de junio de 2026
Mensaje emotivo.

No sigue en Banfield: la despedida de Mauro Méndez sin nombrar a la dirigencia

A través de las redes sociales, el delantero se expresó tras su salida de Banfield y le agradeció a todos los trabajadores, pero no se acordó de la dirigencia.

Mauro Méndez se despidió de Banfield.

Mauro Méndez se despidió de Banfield.

Mauro Méndez fue repescado por Estudiantes de La Plata y será una baja sensible para Banfield con miras a la segunda parte de la temporada de la Liga Profesional. La salida se confirmó en las últimas horas y el delantero se despidió del club con un emotivo mensaje, pero sin mencionar a la dirigencia.

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Por eso, luego de esta confirmación, Méndez se expresó en las redes sociales y se despidió de Banfield, donde disputó 33 partidos, convirtió 10 goles y brindó 5 asistencias, con muestras de agradecimiento hacia todos los sectores, aunque sin palabras para la dirigencia que encabeza Matías Mariotto.

Qué dijo Mauro Méndez en su despedida de Banfield

El delantero escribió un posteo en sus redes sociales en el que remarcó que "fue un placer" vestir la camiseta del Taladro y agradeció el cariño recibido de las distintas áreas del club durante los meses que estuvo en la entidad del Sur del Gran Buenos Aires.

"Quiero agradecerles a todos ustedes por este tiempo compartido. Para mí fue un placer vestir esta camiseta y defender estos colores durante tantos partidos", arrancó el texto que publicó en X e Instagram.

Embed - Mauro Méndez on Instagram: "Quiero agradecerles a todos ustedes por este tiempo compartido. Para mí fue un placer vestir esta camiseta y defender estos colores durante tantos partidos. A ustedes, los hinchas, les agradezco por todo su cariño y apoyo desde el día uno. A mis compañeros y amigos por el esfuerzo diario y las ganas que le ponen siempre. Son el motor y lo más importante para sacar esto adelante. A Pedro y al cuerpo técnico por la confianza desde el día uno, y a Mariano, quien me trajo hasta acá. Y por último, al personal médico, cocineras, seguridad, utileros y a todos los que trabajan ahí. Ustedes hacen de Banfield un club mejor. Los seguiré apoyando desde donde esté. Gracias! "
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Y detalló uno por uno. "A ustedes, los hinchas, les agradezco por todo su cariño y apoyo desde el día uno. A mis compañeros y amigos por el esfuerzo diario y las ganas que le ponen siempre. Son el motor y lo más importante para sacar esto adelante. A Pedro y al cuerpo técnico por la confianza desde el día uno, y a Mariano (Andújar), quien me trajo hasta acá. Y por último, al personal médico, cocineras, seguridad, utileros y a todos los que trabajan ahí. Ustedes hacen de Banfield un club mejor".

De esta manera, Mauro Méndez le puso punto final a su estadía, corta pero fructífera, por Banfield, donde se cariño el cariño de los hinchas del club. "Los seguiré apoyando desde donde esté. Gracias", concluyó.

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