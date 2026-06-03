miércoles 03 de junio de 2026
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3 de junio de 2026
Sin vueltas.

Qué dijo Carmen Barbieri sobre el descargo de Barbie Vélez a Fede Bal

Luego de una nueva polémica entre Barbie Vélez y Fede Bal, a 10 años de la escandalosa separación, Carmen Barbieri tomó la palabra.

Carmen Barbieri habló de Barbie Vélez y Fede Bal.&nbsp;

Carmen Barbieri habló de Barbie Vélez y Fede Bal. 

"No siento nada, no me sorprendo", expresó Carmen Barbieri en diálogo con la prensa sobre lo que dijo Barbie Vélez y dijo que no quería opinar sobre las lágrimas de Nazarena Vélez.

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En cuanto a cómo vivió ese escándalo hace 10 años, Carmen Barbieri reconoció que su hijo, si bien era joven, ya era un hombre: "Yo no tenía por qué meterme ni hablar".

"No sabía que Fede tenía una lista de las personas que hablaron de él en ese momento. En mi casa, no se habla del tema ni en privado porque está resuelto, la Justicia determinó lo que determinó", manifestó Carmen Barbieri.

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Carmen Barbieri habló de todo.

Carmen Barbieri habló de todo.

El fuerte comentario de Carmen Barbieri

Barbie Vélez lamentó que Fede Bal no tuviese personas que lo "amaran" a su alrededor, pasando por alto a su actual novia, Evelyn Botto, y a su mamá.

Sobre eso, Carmen Barbieri lanzó: "Es verdad, se murió Santiago, su padre. Yo estoy viva". "No estoy para nada molesta ni dolida ni enojada, no me guardo nada, no pienso hablar porque no tengo nada que decir, está cerrado", sentenció.

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