Qué dijo Carmen Barbieri sobre el descargo de Barbie Vélez a Fede Bal

Fede Bal se refirió a su escandalosa separación de Barbie Vélez y aseguró que limpió su imagen de "violento" por "decir la verdad". Mientras que la hija Nazarena Vélez hizo un fuerte descargo contra su ex y Carmen Barbieri tomó la palabra.

"No siento nada, no me sorprendo", expresó Carmen Barbieri en diálogo con la prensa sobre lo que dijo Barbie Vélez y dijo que no quería opinar sobre las lágrimas de Nazarena Vélez.

ROMPE EL SILENCIO CARMEN BARBIERI EN SQP "No hablo sobre ese tema hace 10 años" "No estoy molesta, ni dolida, ni enojada" "Ya la justicia habló" #SQP #SálveseQuienPueda @yanilatorre pic.twitter.com/fO2lW3XTNq

En cuanto a cómo vivió ese escándalo hace 10 años, Carmen Barbieri reconoció que su hijo, si bien era joven, ya era un hombre: "Yo no tenía por qué meterme ni hablar".

"No sabía que Fede tenía una lista de las personas que hablaron de él en ese momento. En mi casa, no se habla del tema ni en privado porque está resuelto, la Justicia determinó lo que determinó", manifestó Carmen Barbieri.

image Carmen Barbieri habló de todo.

El fuerte comentario de Carmen Barbieri

Barbie Vélez lamentó que Fede Bal no tuviese personas que lo "amaran" a su alrededor, pasando por alto a su actual novia, Evelyn Botto, y a su mamá.

Sobre eso, Carmen Barbieri lanzó: "Es verdad, se murió Santiago, su padre. Yo estoy viva". "No estoy para nada molesta ni dolida ni enojada, no me guardo nada, no pienso hablar porque no tengo nada que decir, está cerrado", sentenció.