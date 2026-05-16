Carmen Barbieri contó el drama que vivió al interrumpir un embarazo

Carmen Barbieri fue entrevistada por Pampita , para un ciclo de streaming, y la modelo le preguntó a su invitada cuál fue la decisión más dolorosa que tuvo que tomar en su vida y recordó cuando tuvo que interrumpir un embarazo.

“Yo a Fede lo tuve a los treinta y cuatro años y a los treinta y nueve quedo embarazada otra vez de Santiago. Y al segundo mes ya tenía dieciocho de presión”, recordó Carmen Barbieri.

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“’No llegás ni al quinto mes’, me dijo el médico que siempre me atendió, que sí quería que yo tuviese otro chico. Me dice: ‘Te doy un consejo, no te arriesgues. No solamente podés perder el bebé, podés perder la vida’”, señaló.

[ESPECTÁCULOS] "Interrumpí un embarazo porque podía morir": Carmen Barbieri reveló que, a los 39 años, quedó embarazada por segunda vez, pero su médico le recomendó abortarlo porque "en el segundo mes" ya tenía "18 de presión". pic.twitter.com/TpExXp5W8Y https://t.co/xi0BruHaay

Luego de escuchar estas palabras, Pampita le consultó a su invitada cómo había tomado decisión en su vida mientras estaba en pareja con Santiago Bal.

“Fue horrible. Tuve que interrumpir el embarazo. Eso lo conté hace poco a Fede. Dice: ‘Ay, ¿yo tendría un hermano?’. ‘Sí, pero tuve que interrumpir porque me podía morir no solamente el bebé, sino yo también’. Así que, bueno, tuve que interrumpir ese embarazo. Me hubiera encantado tener otro hijo”, contó.

image Carmen Barbieri con Pampita.

Otra confesión de Carmen Barbieri con Pampita

En la entrevista, Pampita le consultó también por qué no intentó quedar embarazada nuevamente y volvió a hablar de sus problemas de salud.

“Además estaba grande, treinta y nueve años, pero igual hoy está bárbaro. A los cuarenta y pico, cincuenta, tenés un hijo, genial”, cerró el tema.