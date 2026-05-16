Lolo Poggio de Gran Hermano confesó qué parte de su cuerpo que tiene mal olor

Lolo Poggio quedó en el centro de la escena y de los comentarios que se multiplicaron en las redes sociales luego de confesión en la casa de Gran Hermano Generación Dorada, antes de ser eliminada, cuando habló sin vueltas de cuestiones íntimas.

La hermana de Julieta Poggio se hizo cargo y contó que sus pies le huelen mal durante una charla con varios de sus compañeros en el living de la casa del certamen de Telefe.

¡Ups! La asquerosa actitud de Lolo Poggio en Gran Hermano que se hizo viral

Fue cuando estaba hablando con Manuel Ibero, Titi Tcherkaski y Daniela de Lucía de Lucía, cuando uno de ellos advirtió que sentía un olor extraño que se sentía en el ambiente.

Los chicos empezaron a sentir olor a pies y LOLO se aparta de la ronda en donde estaban y confiesa “YO TENGO MUCHO OLOR A PATA” Las Poggio se encargaron en dejar el apellido en lo más alto #GranHermano pic.twitter.com/NHVkOdLEPD

“¿Hay olor a pata?”, preguntó Daniela, quien resultó la última eliminada del reality. “Seguro es mío. Acá hay mucho olor a pata, no sé qué onda esta casa”, comentó rápido Manuel Ibero.

Lolo Poggio se hizo cargo

Y sin mayores rodeos Lolo Poggio se hizo cargo de la situación al instante y reconoció entre risas: “Yo tengo mucho olor a pata. Acá me huelen los pies”.

image Lolo Poggio dejó Gran Hermano.

Como era de prever, la situación generó tuvo mucho rebote en el mundo virtual donde varios usuarios destacaron la sinceridad de la participante.

Lolo Poggio también fue protagonista de una particular acción en la casa cuando se pasó la mano por la axila y después se la olió cuando estaba tomando mate.