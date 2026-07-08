miércoles 08 de julio de 2026
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8 de julio de 2026
En casa.

Después de su buen Mundial 2026, José Canale volvió a Lanús

El marcador central se reincorporó a los entrenamientos del Granate tras su destacada actuación con la Selección de Paraguay.

José Canale, heroe en Paraguay, volvió a Lanús.

José Canale, heroe en Paraguay, volvió a Lanús.

El defensor José Canale se reincorporó este miércoles a los entrenamientos de Lanús luego de su destacada participación con la Selección de Paraguay en el Mundial 2026, donde la Albirroja eliminó a Alemania y perdió de manera ajustada -con un gol de penal- ante la poderosa Francia.

Canale no se tomó ni una semana de vacaciones después del exigente certamen que jugó en los Estados Unidos, México y Canadá y ya se sumó a los trabajos de pretemporada del plantel que comanda Mauricio Pellegrino, con el objetivo de cambiar el chip y poner la mira en el semestre del equipo, en el que irá por el bicampeonato en la Copa Sudamericana.

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El marcador central guaraní aterrizó el lunes por la mañana en Asunción, pero rápidamente se reincorporó a Lanús para iniciar su preparación de cara al nuevo semestre. A 48 horas de haber sido recibido como un héroe nacional junto al resto del plantel, Canale se tomó un avión a la Argentina y este miércoles se presentó en el Complejo CN Sports, en La Plata.

En el Mundial, el defensor de Lanús tuvo su momento de gloria en la definición por penales del cruce ante los germanos por los 16avos de final. Es que después de igualar 1 a 1 durante los 120 minutos, la ganador se definió desde los 12 pasos y Canale, en el sexto penal de la serie y luego de que Tah errara para lo europeos, le dio el triunfo histórico con un preciso remate contra un palo.

El futuro de José Canale: ¿sigue en Lanús?

Por su gol en el duelo ante Alemania, el nombre del defensor granate apareció en las primeras planas de los diarios del mundo y según varios medios paraguayos, fue sondeado por varios clubes del exterior. Incluso su madre deslizó la posibilidad. "Su representante ya me dijo que me prepare", afirmó Felicia Domínguez, en charla exclusiva con VS Sports.

Sin embargo, Canale tiene contrato vigente con Lanús hasta diciembre y por el momento no llegó ninguna oferta a las oficinas del club por el aguerrido defensor guaraní. La idea de club y del defensor es extender el vínculo y si aparece alguna oferta, se analizará en conjunto.

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