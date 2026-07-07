Lanús se muda a La Plata para intensificar su pretemporada

Desde este miércoles, el plantel de Lanús mudará la pretemporada a La Plata. Los dirigidos por Mauricio Pellegrino , que en pleno Mundial 2026 comenzaron a entrenar en la Fortaleza con vistas al segundo semestre del año, intensificarán los trabajos por los próximos cuatro días en la Ciudad de las Diagonales.

Desde el jueves 25 de junio, hasta este martes, el Granate se refugió en las instalaciones del Polideportivo Lorenzo D’Ángelo, con rutinas en doble turno. Pero, a partir de este miércoles intensificarán la puesta a punto física y futbolísticas en el Predio CN Sports, ubicado en 164bis y 46.

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La delegación de Lanús , durante esos días, se alojará en el Hotel Howard Johnson, distante a 1.3 kilómetros del lugar de entrenamiento.

CN Sports Argentina es un centro deportivo privado de especialización futbolística fundado en 2007, situado en la capital de la provincia de Buenos Aires.

Hotel Howard Johnson, lugar de hospedaje de Lanús.

El mismo es ideal para la realización de pretemporadas y entrenamientos de fútbol profesional. Cuenta con una superficie cerrada de 70.000 m2, con dos campos de juego de medidas profesionales, gimnasio, moderno sector de hidroterapia y spa, vestuarios y sistemas de especialización futbolística.

Para el sábado, Lanús llevará adelante el segundo amistoso invernal, visitando a Huracán, en el estadio Tomás Adolfo Ducó, de Parque Patricios. El Granate inauguró su agenda frente a Tigre (3-1 y 1-0), en la Fortaleza; mientras que el Globo lo hizo con Central Córdoba de Santiago del Estero (1-1 y 0-3).

Las novedades en el mercado de pases

El entrenador Mauricio Pellegrino tiene como objetivo dos refuerzos como mínimo: un goleador y un volante creativo. Por el primero se cayeron las negociaciones por Facundo Batista (Peñarol) y Adrián Alcaraz (Olimpia), mientras que lo de Antonio Sanabria (Cremonese) fue apenas un rumor. Por el segundo no hubo nombres oficiales, pero se intentará sumar en ese puesto.

Por el lado de las salidas, el central Tobías Quiroz, el lateral izquierdo Alexis González y el volante Mariano Gerez trabajarán con la Reserva de Román Martínez hasta que llegue alguna oferta a las oficinas de Cabrero y Guidi.

El delantero Franco Orozco fue cedido a préstamo al Asteras Tripoli de Grecia, con opción de compra. En tanto, el delantero Bruno Cabrera pasó a San Martín de Tucumán, sin cargo, ni opción de compra, hasta diciembre. El último fin de semana marcó el 1-0 ante Patronato, en Paraná.

Además, se espera una transferencia del extremo Dylan Aquino. Ofertó Atlas, de México, pero la propuesta fue insuficiente. Lanús espera una mejora del club de Guadalajara, mientras evalúa el mercado brasilero y estadounidense.

Por otra parte, el central Carlos Izquierdoz y el extremo Eduardo Salvio renovaron sus contratos hasta diciembre de 2027.

Los próximos partidos oficiales de Lanús

El primer desafío de Lanús será el miércoles 22 de julio, cuando reciba a Cienciano, de Perú, por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana. Luego, también la Fortaleza, debutará contra San Lorenzo, el sábado 25. Y el miércoles 29 jugará la revancha por el torneo continental que, en caso de avanzar, jugará en octavos de final ante Botafogo, de Brasil. Todos en el horario de las 21.30.