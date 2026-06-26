Banfield y Lanús ya conocen el fixture de las primeras tres fechas del Torneo Clausura

Banfield y Lanús ya conocen a sus rivales para las primeras fechas del Torneo Clausura.

En el bache decisivo del Mundial 2026, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) disipó las dudas de los hinchas y oficializó el fixture para el arranque del campeonato doméstico. De esta manera, Banfield y Lanús ya conocen a sus rivales, días, horarios y escenarios de las tres primeras jornadas del campeonato.

La Liga Profesional de Fútbol confirmó el cronograma oficial de las tres primeras jornadas del Torneo Clausura 2026 . Tras el parate por la cita mundialista, el certamen local retomará su protagonismo a partir del jueves 23 de julio.

Para sumarse. Banfield se prepara para una jornada de poesía antes del partido de la Selección

La fisonomía del certamen mantendrá las mismas zonas y cruces del primer semestre, pero con la inversión total de las localías. Para los equipos de la Zona Sur del Gran Buenos Aires, el debut depara desafíos contrapuestos: el Taladro iniciará su trayecto a domicilio en Parque Patricios, mientras que el Granate encenderá las luces de su estadio para recibir a un grande.

El conjunto dirigido técnicamente por Pedro Troglio tendrá un inicio con alta exigencia fuera de casa, teniendo que disputar dos de sus primeras tres presentaciones lejos del Florencio Sola.

En la primera fecha, Banfield deberá viajar a Parque Patricios para enfrentar a Huracán el viernes 24 de julio a las 21.15 en el Tomás Ducó, luego será local en la segunda jornada ante Sarmiento de Junín el martes 28 de julio a las 19 en el Florencio Sola y en la tercera fecha será visitante ante Estudiantes de Río Cuarto el sábado 1 de agosto a las 15.30 en Córdoba.

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Lanús, entre el estreno en La Fortaleza y la reprogramación internacional

Por su parte, el fixture de Lanús quedó condicionado de forma temprana debido a su participación internacional en el repechaje de la Copa Sudamericana. Atendiendo a este escenario, la mesa directiva de la Liga Profesional dispuso correr el encuentro de la segunda jornada para la semana posterior.

El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino chocará en la primera fecha con San Lorenzo, al que recibirá el sábado 25 de julio desde las 21.30 en La Fortaleza, mientras que en la segunda fecha será visitante de Unión de Santa Fe el jueves 6 de agosto desde las 19 (choque reprogramado por Conmebol) y en la tercera fecha recibirá a Instituto de Córdoba el domingo 2 de agosto a las 21.30 en Cabrero y Guidi.

De este modo, las cartas ya están echadas sobre la mesa de cara al viernes 24 de julio, jornada en la que Banfield volverá a latir al ritmo del fútbol oficial, mientras que Lanús hará su estreno el sábado 25 de julio.

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La primera fecha del Torneo Clausura 2026

La primera fecha completa del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol se disputará entre el jueves 23 y el domingo 26 de julio de 2026. El certamen comenzará solo cuatro días después de finalizada la Copa del Mundo.

De esta manera, quedó diagramado el cronograma oficial con todos los días, horarios y zonas correspondientes:

Jueves 23 de julio

19:30 | Belgrano vs. Rosario Central (Zona B)

19:30 | Sarmiento vs. Argentinos Juniors (Zona B)

21:45 | Defensa y Justicia vs. Aldosivi (Interzonal)

Viernes 24 de julio

16:45 | Gimnasia (Mendoza) vs. Central Córdoba (Zona A)

19:00 | Racing vs. Gimnasia (La Plata) (Zona B)

19:00 | Vélez vs. Instituto (Zona A)

21:15 | Huracán vs. Banfield (Zona B)

21:15 | Platense vs. Unión (Zona A)

Sábado 25 de julio

14:45 | Estudiantes (Río Cuarto) vs. Tigre (Zona B)

17:00 | Newell's vs. Talleres (Zona A)

19:15 | River vs. Barracas Central (Zona B)

21:30 | Lanús vs. San Lorenzo (Zona A)

Domingo 26 de julio

15:00 | Atlético Tucumán vs. Independiente Rivadavia (Zona B)

17:15 | Estudiantes (La Plata) vs. Independiente (Zona A)

19:30 | Deportivo Riestra vs. Boca Juniors (Zona A)