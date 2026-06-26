Andrés Chávez será refuerzo de un rival directo de Banfield

Banfield lo formó, fue campeón en el ascenso, después de varios años regresó al club de Peña y Arenales y ahora lo tendrá como rival en el Torneo Clausura 2026. Andrés Chávez se desvinculó de Almagro y se sumará al plantel de Aldosivi de Mar del Plata.

Su última experiencia en la Primera División del fútbol argentino la tuvo en Banfield entre 2022 y 2023. A los 35 años, el ”Comandante” Chávez reforzará al Tiburón, rival directo del Taladro en la lucha por la permanencia. Se enfrentarán por la 8º fecha del Torneo Clausura , en el estadio José María Minella, la primera semana de septiembre.

Andrés Chávez jugó cuatro temporadas consecutivas en Banfield, entre 2010 y 2014, año en que fue transferido a Boca Juniors. En ese lapso, jugó dos temporadas en la Primera Nacional , marcando 15 goles en la 2012/13. En la siguiente hizo 16, siendo el segundo goleador del equipo de Matías Almeyda en el regreso a Primera División.

Luego de su última aparición en el Taladro , el oriundo de Salto jugó en otros cuatro países: Uzbekistán (Nasaf Qarshi), Chile (Coquimbo Unido), Grecia (Pas Lamia) y Bolivia (The Strongest). Desde el Tigre volvió a la Argentina, para sumarse a Almagro.

Andrés Chávez, Almagro Breve paso del exBanfield por Almagro.

En el Tricolor disputó seis partidos y anotó un gol (de penal, ante Agropecuario Argentino de Carlos Casares). No fue convocado frente a Temperley.

Aldosivi necesita de sus goles

La situación del elenco marplatense es compleja: no ganó en el Torneo Apertura 2026, por lo que lleva 16 fechas sin triunfos: cosechó ocho puntos y está a 10 de Banfield en la tabla anual que decreta uno de los descensos a la Primera Nacional.

El equipo dirigido por Israel Damonte es uno de los que estaría descendiendo, ya que Estudiantes de Río Cuarto es el último también en la tabla de promedios.

Previo al inicio del Torneo Clausura, Aldosivi jugará ante River Plate los 16avos. de final de la Copa Argentina. Dicho partido será el 17 de julio -dos días antes de la final del Mundial 2026-, desde las 21.45, en el estadio Padre Ernesto Martearena, de Salta. Y Andrés Chávez sueña con aportar sus goles y dar el batacazo para el Tiburón.