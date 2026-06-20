Reincoporan a trabajadores despedidos en Banfield por pedido del Ministerio de Trabajo

La Comisión Directiva de Banfield reincorporó a trabajadores que habían sido despedidos.

Las aguas comenzaron a calmarse momentáneamente en el Club Atlético Banfield . Tras semanas de extrema tensión laboral, la Comisión Directiva de la institución acató la orden del Ministerio de Trabajo bonaerense y reincorporó al grupo de empleados del Campo de Deportes de Luis Guillón que habían sido cesanteados luego de realizar una medida de fuerza.

El conflicto se había originado a raíz de un fuerte reclamo salarial por sueldos adeudados. Ante la falta de respuestas, el personal de mantenimiento, cocina y lavandería del predio de Luis Guillón inició un paro con retención de tareas.

La respuesta de la dirigencia fue drástica: el despido de ocho trabajadores fijos, varios de ellos con más de dos décadas de antigüedad, acusándolos de abandono de puesto. La medida encendió las alarmas en el gremio UTEDYC, que calificó las bajas como una "persecución sindical" y bloqueó los accesos al predio. Ante la parálisis operativa que afectaba el día a día del club, la cartera laboral dictó la conciliación obligatoria, forzando a la conducción liderada por Matías Mariotto a retrotraer los despidos de forma inmediata.

Con el regreso de los trabajadores a sus puestos habituales, se abrió un período de tregua de 15 días hábiles. Durante este lapso, las autoridades del Taladro y los representantes gremiales deberán sentarse a negociar un plan de pagos definitivo para saldar las deudas salariales pendientes y encauzar la delicada situación financiera que atraviesa la entidad.

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El rol clave de UTEDYC en el conflicto laboral de Banfield

La Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC) desempeñó un papel central en la defensa de los derechos de los empleados del predio de Luis Guillón, actuando como el principal escudo gremial frente a las decisiones de la dirigencia del club.

El sindicato calificó los despidos de la comisión directiva como un acto de "persecución sindical y arbitrariedad extrema", rechazando formalmente la acusación de "abandono de puesto" que intentaban instalar desde el club.

Para visibilizar la gravedad del conflicto, el gremio no solo respaldó la retención de tareas original, sino que bloqueó de forma pacífica los accesos al Predio Alfredo Palacios, paralizando el funcionamiento logístico y deportivo de la institución.

UTEDYC llevando el caso al Ministerio de Trabajo

UTEDYC llevó el caso con carácter de urgencia a la delegación del Ministerio de Trabajo bonaerense. Su presión legal fue determinante para que el organismo dictara la conciliación obligatoria y obligara a Banfield a dar marcha atrás de manera inmediata.

Con los empleados ya restituidos a sus puestos, los delegados del gremio enfocan su estrategia en las audiencias paritarias para exigir garantías de que los sueldos atrasados se paguen en su totalidad y no se repitan represalias laborales.