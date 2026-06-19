Banfield lanzó una convocatoria para que sus hinchas elijan la camiseta 2027

Camiseta suplente Banfield 2027

Tras una etapa de evaluación donde se recibieron más de 120 diseños de socios y social del Club Atlético Banfield la institución seleccionó los diseños finalistas de las tres categorías: camiseta titular, suplente y alternativa. Ahora será la propia comunidad banfileña la encargada de elegir a las ganadoras a través de una votación online.

La participación es exclusiva para socios y socias del Taladro y se realiza a través de un cuestionario de Google: Votación para elegir las camisetas 2027.

Cómo votar la camiseta de Banfield 2027 Revisa los diseños finalistas de cada categoría

Identifica el número de tu diseño preferido

Completa los datos solicitados (corre, nombre y apellido, número de socio, DNI y teléfono celular) "Queremos que la camiseta 2027 nazca de donde tiene que nacer: de la gente", expresaron desde la cuenta oficial del club y cerraron "la camiseta más linda es la que sentimos todos".

camiseta titular banfield Votación camiseta titular Banfield 2027

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