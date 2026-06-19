sábado 20 de junio de 2026
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19 de junio de 2026
Histórico.

Banfield lanzó una convocatoria para que sus hinchas elijan la camiseta 2027

Tras recibir más de 120 propuestas de diseño de camisetas, los socios y socias de Banfield deben elegir las ganadoras.

Camiseta suplente Banfield 2027

Camiseta suplente Banfield 2027

Tras una etapa de evaluación donde se recibieron más de 120 diseños de socios y social del Club Atlético Banfield la institución seleccionó los diseños finalistas de las tres categorías: camiseta titular, suplente y alternativa. Ahora será la propia comunidad banfileña la encargada de elegir a las ganadoras a través de una votación online.

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Cómo votar la camiseta de Banfield 2027

  • Revisa los diseños finalistas de cada categoría
  • Identifica el número de tu diseño preferido
  • Completa los datos solicitados (corre, nombre y apellido, número de socio, DNI y teléfono celular)

"Queremos que la camiseta 2027 nazca de donde tiene que nacer: de la gente", expresaron desde la cuenta oficial del club y cerraron "la camiseta más linda es la que sentimos todos".

camiseta titular banfield
Votación camiseta titular Banfield 2027

Votación camiseta titular Banfield 2027

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