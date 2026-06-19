Banfield lanzó una convocatoria para que sus hinchas elijan la camiseta 2027

Tras una etapa de evaluación donde se recibieron más de 120 diseños de socios y social del Club Atlético Banfield la institución seleccionó los diseños finalistas de las tres categorías: camiseta titular, suplente y alternativa. Ahora será la propia comunidad banfileña la encargada de elegir a las ganadoras a través de una votación online.
La participación es exclusiva para socios y socias del Taladro y se realiza a través de un cuestionario de Google: Votación para elegir las camisetas 2027.
Cómo votar la camiseta de Banfield 2027
- Revisa los diseños finalistas de cada categoría
- Identifica el número de tu diseño preferido
- Completa los datos solicitados (corre, nombre y apellido, número de socio, DNI y teléfono celular)
"Queremos que la camiseta 2027 nazca de donde tiene que nacer: de la gente", expresaron desde la cuenta oficial del club y cerraron "la camiseta más linda es la que sentimos todos".
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Votación camiseta titular Banfield 2027