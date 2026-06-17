La Cámara de Comercio de Banfield cumple 110 años apostando al crecimiento de la ciudad

La Cámara de Comercio, Industria y Bienes Raíces de Banfield cumple 110 años de historia y sigue generando acciones para fortalecer el desarrollo de la ciudad.

"Es la cámara más antigua de la Provincia de Buenos Aires junto con la de San Isidro . Hace 4 años que estamos al frente de la entidad y logramos sacarla adelante con el trabajo de una comisión que mejoró la parte edilicia, resolvió cuestiones administrativas que estaban pendientes y reforzó los vínculos con la comunidad logrando más de 200 socios que abonan su cuota", señaló Federico Casco, presidente de la Cámara que está ubicada sobre la Avenida Alsina 620 .

Frente a un contexto económico lleno de dificultades , la institución se encarga de generar nuevos vínculos para que los comerciantes tengan beneficios. "Trabajando con billeteras virtuales logramos un convenio con Mercado Pago para que nuestros socios tengan una baja en los porcentajes de gasto que tiene la plataforma. Lo mismo hicimos con Rappi y PedidosYa para bajar las comisiones y que el comerciante gane un poco más", indicó Casco.

Creada en 1916, la Cámara de Banfield es una de las más antiguas de la Provincia.

Con comercios y empresas de distintos rubros, Banfield es una ciudad que creció mucho en los últimos tiempos y hoy atraviesa una realidad compleja a causa de la crisis económica y la fuerte caída en el consumo. "El presente es muy malo y entre los más perjudicados están los locales de indumentaria. Frente a tantas complejidades, los comerciantes de Banfield no bajan los brazos y tienen mucha creatividad para buscar alternativas, mover las redes y planificar propuestas para impulsar las ventas", destacó el presidente de la Cámara.

La institución también organizó cursos de manipulación de alimentos, capacitaciones en gestión financiera y una charla sobre Inteligencia Artificial y eCommerce. La idea es que pymes, comercios y emprendedores tengan nuevas herramientas para enriquecer sus proyectos.

Movidas, promociones y eventos que le dan impulso a Banfield

En conjunto con el Municipio de Lomas, la Cámara de Banfield organiza jornadas especiales a lo largo del año para impulsar las ventas y dar beneficios a los vecinos. "Generamos varias movidas que funcionan muy bien y nos pone contentos. En la Semana del Café hubo buenas ventas al igual que con las promociones en hamburguesas, pizzas y cervecerías", contó Federico.

En los próximos meses habrá nuevos eventos pensados para toda la comunidad. "Ya estamos planificando el aniversario de Banfield, que siempre se llena de gente, y también propuestas para Halloween que es algo fantástico para los chicos. Y para este Día del Padre vamos a hacer un sorteo desde nuestras redes", adelantó el titular de la Cámara.