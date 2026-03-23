Se viene en Banfield una nueva edición de Las Noches de las Cervecerías

La movida en Banfield se realizará durante toda la noche del viernes 27 y sábado 28 de marzo.

Banfield tendrá una nueva edición de la movida gastronómica que viene siendo un éxito en los últimos años. Se trata de Las Noches de las Cervecerías con promociones imperdibles para disfrutar de una salida entre amigos y en familia.

La propuesta se realizará el viernes 27 y el sábado 28 de marzo en 18 bares y pizzerías . Durante ambas noches, las pintas de cerveza clásicas tendrán un valor de $3.500 y las de IPA saldrán $4.500. "Son movidas pensadas para acompañar y robustecer la actividad comercial. Cuando se llevan a cabo este tipo de celebraciones siempre tenemos un 50% más de concurrencia que un día común y a veces hasta un 100%", señalaron desde la Cámara de Comercio de Banfield en relación a la iniciativa en conjunto con el Municipio de Lomas de Zamora .

Orgullo local. El Club Villa Recreo de Banfield celebró sus 100 años con una fiesta que reunió a toda la comunidad

Los comercios que formarán parte del evento son Tienda de Cervezas (Belgrano 1598), Beerfield (Cochabamba 242), La Birra Bar (Av. Alsina 400), Kick Off (Av. Alsina 399), Kingo Beers (Av. Alsina 1198), Cervakoh (Belgrano 1303), Johnny Cash (Chacabuco 27), La Birrería (Av. Alsina 1001), Beerhouse (Cochabamba 321), Obra (Chacabuco 160), Bellini's (Belgrano 1431), Puesto 54 (Chacabuco 178), Pizza a la Parrijah (Pedernera 2611), Ronton (Alvear 1106), Roderick (Rodríguez Peña 192), Fornata (Cochabamba 410), La Fama (Av. Alsina 902) y Lo+Hot (Av. Alsina 802).

Durante los últimos años, en Banfield se armaron varias jornadas para impulsar las ventas como La Noche de las Vinotecas, Paseo del Vino, La noche de las Heladerías, Halloween, Oktoberfest, Pizza Day, IPA Day, Día de la Hamburguesa y la Semana del Café .

La campaña solidaria de Banfield por las inundaciones en Tucumán

Desde el Club Atlético Banfield lanzaron una campaña solidaria con el objetivo de juntar donaciones para las familias afectadas por las inundaciones en Tucumán, que dejaron un saldo de 15 mil evacuados.

En los últimos días juntaron una gran cantidad de ropa así que ahora están necesitando alimentos no perecederos, productos de higiene personal y artículos de limpieza. Las personas que quieran colaborar tienen que acercarse de lunes a sábados, de 12 a 16, a la Sede Social de Banfield ubicada sobre la calle Vergara 1635.

El Departamento Solidario del Club Banfield es un espacio que impulsa campañas y acciones para acompañar distintas causas sociales. En enero juntaron insumos para las zonas afectadas por los incendios forestales en la Patagonia y a fines del año pasado armaron cajas navideñas que fueron destinadas a familias con dificultades sociales y económicas. También acompañan a las personas en situación de calle y a diferentes instituciones de la zona.