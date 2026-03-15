El objetivo solidario de una vecina de Banfield que retomó una colecta de lana

Mirta vive en Banfield y quiere sumar personas que la ayuden en esta iniciativa.

Con las ganas de volver a cumplir el objetivo de tejer abrigos para los más chicos es que la vecina de Banfield, Mirta Tavolaro vuelve a sacar sus agujas, pero para arrancar la iniciativa necesita donaciones de lanas. El año pasado tejió 100 chalecos y en este 2026 quiere superar ese número.

Mirta teje desde que tiene 8 años y en esta etapa de su vida, ya jubilada y con más tiempo libre, quería usar ese don para ayudar y así fue que su hijo la contactó con los responsables de la Sociedad de Fomento La Perla de Temperley donde la ayudaron a difundir e iniciar la colecta de lanas para que ella pudiera tejer chalecos.

Cada año, el compromiso de Mirta fue creciendo y apunta a seguir tejiendo para sacar una sonrisa a esos chicos que tanto lo necesitan. En medio de una tarde de mates, reflexión y solidaridad, Damián Karalitzky que es uno de los integrantes de la Sociedad de Fomento La Perla en Temperley y fundador del proyecto Malvinas en tu Barrio, pidió que los vecinos colaboren con la labor de Mirta: "Ella es una vecina comprometida de Banfield que valoramos muchísimos porque encara esta campaña de abrigo para acompañar a las familias que más lo necesitan Con sus propias manos, puntada a puntada, Mirta tejió chalecos de lana que viajaron hasta Misiones para llegar a nuestras comunidades hermanas".

Un ovillo que en las manos de la vecina de Banfield se convierte en esperanza para los chicos Cada prenda que se entrega luego de la labor de Mirta es mucho más que una simple lana porque ella la convierte además de en una prensa para abrigar, en ese tiempo, amor y compromiso que siente al tejer cada punto. "La agradecida soy yo por tueste apoyo que recibo por parte de la sociedad de fomento que me consiguen lana para mis chalequitos", comentó Mirta emocionada de encarar una nueva iniciativa solidaria.

"Ruego para que más manos se incorporen a este proyecto. Insto a las mujeres que quieran ayudar y no saben tejer a que me consulten por privado y yo les enseño de forma gratuita", pidió la vecina que quiere dar un paso más para sumar más chalecos que abriguen. Este 2026 vuelve a retomar el camino. "Volvemos a transformar la solidaridad en acción concreta. Hoy estamos juntando lana para que esos ovillos se conviertan nuevamente en abrigo y esperanza", señaló Karalitzky de visita en la casa donde vive Mirta en Banfield. La organización en comunidad es el primer paso para reactivar la colecta, aseguraron. Para sumarse hay que escribir un mensaje de WhatsApp al 1140464327.

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