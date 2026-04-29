Silvina Escudero se quebró al hablar de la separación de su esposo

En LAM confirmaron que Silvina Escudero se separó de su esposo , luego de una relación de casi una década. La bailarina decidió tomar la palabra y contar su versión en Polémica en el Bar, el ciclo de las noches de América TV.

“Está separada. Hace un mes. Él se mudó. No intentaron remar el tema, no pudieron. Tuvieron crisis, volvieron, tuvieron crisis, volvieron. Y hace un mes decidieron ponerle punto final a su matrimonio”, informaron en LAM.

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“Me casé para toda la vida y antes de separarme lo hablé con Jony, el cura que nos casó”, expresó Silvina Escudero sobre su separación con Federico.

Y siguió contando los detalles de su separación: “No hay nada que ocultar, ni nada raro. No hay nada para contar. El 90% de la población se separa y yo me separé”.

image Silvina Escudero habló de su separación.

En otro tramo de la charla en Polémica en el Bar, agregó: “Ni siquiera es que se terminó el amor. Le deseo lo mejor en la vida y es re buena persona”.

“Creo que las decisiones hay que tomarlas a conciencia y no son intempestivas y volátiles. Uno tiene que tomar una decisión y mantenerla”, comentó.

“Hay que ser muy valiente para separarse”, aseguró y cerró: “Siento que llegamos a una bifurcación y vamos hacia diferentes direcciones”.