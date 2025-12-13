El cambio en la vida de Silvina Escudero: de qué se recibió

Silvina Escudero atraviesa un presente de pura emoción , ya que, ex campeona del Bailando por un Sueño y panelista, sumó un nuevo logro en su vida y se recibió en la carrera de Locución y lo celebró con un show tan colorido como significativo.

Realizó un emotivo repaso por su recorrido y recordó que tiempo atrás había cursado cinco años para Veterinaria hasta que su crecimiento en el ámbito artístico. “Hoy fue mi último día de cursada en la carrera de Locución”, escribió.

“No puedo evitar hacer un balance de todo este recorrido. Hace muchos años tomé la difícil decisión de dejar la carrera de Veterinaria después de cinco intensos años de estudio. En ese momento, mi trabajo como bailarina y coreógrafa era muy demandante, y la temporada en la que me convocó Carmen para Vedettisima terminó por llevarme a cerrar esa etapa universitaria. Ya era insostenible mantener tanto estudio y un trabajo tan poco compatible al mismo tiempo”, contó.

Silvina Escudero, del Bailando por un Dueño a la locución

Luego, volvió sobre la decisión que la llevó a emprender este nuevo desafío: “Hace cuatro años me animé a comenzar esta otra magnífica carrera, que enriquece de mil maneras mi tan amado trabajo en los medios. Hoy miro hacia atrás y agradezco a esa versión de mí que tuvo el coraje de volver a empezar: a pesar de la edad, del poco tiempo, del exceso de trabajo y de todo a lo que dedicaba mi vida personal”.

“La que me demostró que siempre hay tiempo para reinventarse, para escucharse y para elegir un camino distinto. Cierro esta etapa con el corazón lleno y la voz más firme que nunca. Hoy, más que siempre, hago honor a lo que tantas veces repetíamos con mi hermana a nuestros alumnos en Danzas Escudero: ‘Con esfuerzo, perseverancia y pasión, todo se logra en la vida’. La semana próxima, finales. Y en diciembre… el tan esperado habilitante. Gracias a quienes me acompañaron en este viaje. Lo que viene… se construye con pasión”, sentenció.