Milett Figueroa confirmó su separación de Marcelo Tinelli: "Se terminó"

Milett Figueroa confirmó su separación de Marcelo Tinelli y también aseguró cuándo fue que la relación llegó a su fin luego de los rumores que corren desde hace días. Mientras que el conductor optó por el silencio ante las palabras de la modelo.

La noticia se dio a conocer cuando la modelo brindó una entrevista a la televisión peruana y la información fue replicada luego en Sálvese quien pueda, en América TV, el programa de Yanina Latorre .

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Milett Figueroa habló sin vueltas de la ruptura con Marcelo Tinelli . "Yo espero que lo puedan respetar, se terminó la relación. Estoy tranquila con mi decisión", contó.

Luego de las versiones que se dieron en los últimos meses, la peruana aclaró: "Las especulaciones hablan más de quién las crea que de quien realmente están hablando".

De todos modos, lo que más llamó la atención son los tiempos de la ruptura, debido a que los rumores empezaron a correr a partir de enero de este año cuando Pepe Ochoa aseguró que "se había acabado el amor entre los dos".

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa, enamorados. Marcelo Tinelli y Milett Figueroa, enamorados en otros tiempos.

Entonces Yanina Latorre contó que intentó comunicarse con Marcelo Tinelli y contó: "Le acabo de escribir a Marcelo, todavía no me contestó, ‘Milett acaba de decir que se separaron en marzo, ¿Qué pasó?'".

"Para mí no están separados desde este marzo. Me pareció raro que Marcelo nunca me dijo nada cuando contamos que estaban separados", explicó.

En el programa comenzaron a sacar especulaciones y recordaron una declaración de Macelo Tinelli que se remonta a septiembre del 2025 donde ya había dado a entender que la relación había llegado a su fin.