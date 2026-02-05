La picante respuesta de Yanina Latorre tras el video de Juanita Tinelli

Hace unas horas se viralizó un video de Juanita Tinelli hablando sobre las burlas que le habría hecho Yanina Latorre y a las pocas horas llegó la respuesta de la conductora que fiel a su estilo le dedicó dos placas negras con letras blancas en su cuenta de Instagram para aclarar el tema.

La hija de Marcelo Tinelli posteó en su cuenta de Instagram varias opiniones sobre la conductora de Sálvese Quien Pueda (SQP) que sorprendieron a sus seguidores porque apareció el tema sin previo aviso o antecedente. “No me cae mal Yanina. No es que me caiga mal. Siento que no puede hablar de... o sea, es su laburo igual. Está perfecto. También yo, al hacerlo público, doy lugar a que todos saquen su propia conclusión y está perfecto“, comenzó diciendo.

Contra la cachaca. Se pudrió todo entre Esteban Mirol y Marixa Balli: "Estoy caliente como una pava, ¡qué caradura!"

La modelo también hizo su propia interpretación sobre Yanina y continuó: “Además, se lleva bien con mi viejo, ha venido a comer a casa, un montón de cosas, pero que hable de ‘esta chiquita está enferma’, ‘esta chiquita está mal de la cabeza’...”.

Incluso, en algunos momentos del video hasta elogió a Latorre, pero también la acusó de buscar información dentro de su entorno íntimo : “Igual yo me río un montón, me parece excelente, todo perfecto. El tema es que después estaba preguntando a mis amigos esto, lo otro... si tenés mi teléfono”.

La respuesta de Yanina Latorre

Sin muchas vueltas, Yanina Latorre no dudó en referirse al video que subió la hija de Tinelli y sorpresivamente bajó el tono de la acusación y le respondió: “No voy a contestarle a Juanita, primero porque es chica, segundo porque no la pasó bien, porque lo quiero muchísimo a su papá. Nunca hablé mal de ella. Es amiga de mis hijos. Y la quiero”.

También aclaró que ella nunca llamó a los amigos de Juanita y reflexionó: "Que pena que me haga burla, jamás hablé mal de ella. Cuando me pidió ayuda, ayudé con su ex".

Fiel a su lengua filosa, no dejó de tirar un palo respecto a la personalidad de la joven y los descargos que ha hecho en los últimos meses incluso en contra de su papá: "Igual si dijo lo que dijo del padre....porqué no inventaría también sobre otros, no?"

Y para finalizar escribió un irónico comentario: "Ojalá Juana se ponga bien pronto. Se lo deseo de corazón porque quiero mucho a su familia".

Los posteos de Latorre

HAVqIxRXkAACl-I Placa negra para Juanita Tinelli de parte de Yanina Latorre.