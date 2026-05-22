Ricardo Darín encabezó un reclamo de Actores contra la IA: "Mi imagen es mía"

La Asociación Argentina de Actores difundió un video a través de las redes sociales con un pedido público para regular el uso de la Inteligencia Artificial (IA) en la industria audiovisual y publicitaria, encabezado por Ricardo Darín y otras figuras.

El mensaje apunta a concientizar sobre el uso de imágenes, voces y gestos sin autorización. La campaña busca instalar el debate en medio del avance de la IA en distintos contenidos. En el spot participaron Ricardo Darín, Gustavo Garzón, Marina Bellati y Diego Gentile.

"Hola, sabés quién soy yo. Pero, ¿estás seguro de que soy yo?", planteó Ricardo Darín en el inicio del video. En la misma línea, Gustavo Garzón advirtió: "Con el avance de la inteligencia artificial alguien podría haber usado mi imagen y vos estarías siendo engañado".

“Mi imagen, mis expresiones y mi voz son mis herramientas de trabajo.” Regulemos el uso de la Inteligencia Artificial. Expresamos la necesidad urgente de establecer regulaciones claras que protejan el trabajo artístico y garanticen transparencia frente al público. pic.twitter.com/McqMMOkcUk

"Mi imagen es mía. Nadie puede usarla sin mi permiso", expresó Diego Gentile en su intervención. A su vez, marina Bellati remarcó el valor profesional de estos recursos al señalar: "Mi imagen, mis expresiones y mi voz, son mis herramientas como actriz. Solo yo puedo decidir cómo se usan".

El cierre del mensaje de Ricardo Darín

En otro tramo del video, Ricardo Darín sumó: "Tenés derecho a saber si un actor es real o no, si hizo esas acciones o si dijo esas palabras. El avance de la tecnología no puede justificar el robo o el engaño", sostuvo.

Marina Bellati completó la idea al remarcar que "en todo el mundo se están creando leyes o convenios colectivos para proteger nuestro trabajo".

El cierre del mensaje volvió a insistir en la necesidad de regulación. "Regulemos el uso de la inteligencia artificial", concluyó Ricardo Darín en el spot. El pedido se da en un contexto donde la IA ya se utiliza en producciones audiovisuales, publicidades y segmentos televisivos.