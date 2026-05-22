Con la ayuda de la gente, pudo comprarse la costosa indumentaria para los Juegos Panamericanos

Con mucha felicidad por ser parte de una competencia muy importante es que la patinadora artística de Banfield Rocío Romero contó que pudo comprar la indumentaria tan costosa que necesitaba para representar a Lomas en el Torneo Panamericano gracias a la colaboración de muchas personas.

El video y la difusión de la colecta que hizo a través de sus redes sociales fue clave: consiguió el dinero en muy pocos días. "En menos de una semana recaudó lo que necesitaba", confirmó Mariana Martín que es la mamá de la joven de 17 años que se sinceró y mostró su preocupación en su cuenta de Instagram @rochuuromero

Tanto fue la repercusión que obtuvo el video donde la patinadora habla a cámara contando su preocupación que inmediatamente se viralizó y llegó a muchas personas que decidieron ayudarla. "La verdad que no me esperaba llegar a la meta, pero sí, es un sueño cumplido llevar los colores de la Argentina y obvio representar al país en este torneo panamericano", aseguró la patinadora artística.

A Rocío le pedían la indumentaria oficial de la Selección Argentina para poder representar al país y a Lomas en el Torneo Panamericano de Clubes y Naciones.

La patinadora artística de Banfield consiguió lo que pidió

La cifra que tuvo que juntar en muy poco tiempo fue de $950 mil porque además tenía una fecha límite para poder adquirir el equipo completo para la competencia. "Estoy extremadamente agradecida a todos los que lo hicieron posible mi sueño", señaló la joven de Banfield que sigue preparándose en el Club Colón de Temperley para el torneo que tendrá lugar del 10 al 26 de junio.

Rocío patina desde sus 4 años, fue campeona nacional dos veces en 2021 y 2024. En 2022 obtuvo el 4to puesto nacional, en 2023 obtuvo el 3er puesto, y este año se llevó el 4to lugar en la divisional A (que es la división más importante de patín) en la categoría A nacional.

Hace pocos días subió un video en sus cuentas para agradecer y mostrar a quienes le dieron una mano que fue a probarse la ropa oficial que ya la pagó y sólo queda que se la entreguen antes del torneo: "Como había varios talles disponibles, Ro fue a la prueba para ver cual era la ropa que le quedaba bien y de ahí la mandan a hacer y se la entregan a principio de junio", afirmó la mamá.

Más seguidores, más sponsor

Gracias a la repercusión de la colecta que se hizo tan viral, Rocío obtuvo nuevos seguidores. "Todo sucedió rápido y con el resultado esperado y lo más importante es que comenzaron a seguirla más de mil usuarios nuevos por lo que es muy importante para ella a la hora de difundir lo que hace y obtener sponsor que la apoyen en las competencias", especificó Mariana.

"Cuando me vi con la ropa argentina, cuando me lo fui a probar me dio orgullo", recalcó Rocío que es una patinadora de alto rendimiento y trabaja arduamente desde sus redes para dar a conocer su talento en el patín. Así obtuvo muchos seguidores y gracias a este último posteo creció en popularidad.

Además, la deportista recibió el año pasado, una mención especial en el Honorable Concejo Deliberante de Lomas de Zamora. La joven fue distinguida "por su ejemplar trayectoria como deportista en patinaje artístico y su contribución como exponente del deporte constituyéndose un ejemplo para la juventud lomense".

Sobre lo que se viene respecto al torneo del mes que viene, la profesional aseguró: "Tengo demasiadas ganas de competir, de ir a buscar mi indumentaria y por eso estoy esforzándome todos los días en los entrenamientos para poder lograr quedar entre las tres primeras del panamericano".

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