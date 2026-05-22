Mateo Mendizabal, la nueva joya de Banfield, difruta un gran momento

Mateo Mendizabal disfruta de un 2026 lleno de emociones. Al principio de año realizó su primera pretemporada con el plantel profesional de Banfield , después fue citado a la Selección Argentina Sub-17 y la semana pasada firmó su primer contrato con el "Taladro" . “Son momentos únicos” , remarcó, emocionado.

En una charla con el Sitio Oficial de Banfield, el marcador central, de apenas 16 años, se mostró muy contento con su presente, pero dejó en claro que no se conforma con lo que logró hasta el momento y remarcó que ahora va dos objetivos importantes. “ Sueño con poder debutar en la primera de Banfield y seguir jugando en la Selección” , remarcó, con una idea clara, el joven defensor.

Mendizabal se incorporó al club cuando tenía 6 años, realizó todo el proceso formativo en el predio de Luis Guillón y hoy es considerado una de las grandes promesas que tiene el club. Por eso, con apenas 16 años fue convocado por Pedro Troglio para realizar la pretemporada de enero con miras a esta temporada de la Liga Profesional y también firmó su primer contrato, algo poco habitual para un futbolista de su estado.

Y esto él lo vivió de una manera especial. “Fue una alegría muy grande por todo el sacrificio que hice en este tiempo y también contento por el esfuerzo que hizo mi familia para acompañarme en este sueño”, señaló.

Mateo Mendizabal (2)

Hasta el momento, en la Reserva de Banfield, Mendizabal suma 12 partidos oficiales. Su debut fue el año pasado, todavía con 15 años, cuando ingresó en el complemento en una derrota ante Belgrano de Córdoba por la fecha 4 del Torneo Clausura de la Copa Proyección. Después de eso, se afianzó como titular y se convirtió en una fija del equipo, ya que completó los 90 minutos en los restantes 11 partidos que disputó. Solo se ausentó en un duelo ante Boca.

El paso del pibe de Banfield en la Selección Argentina

El buen rendimiento que tuvo en la Reserva del “Taladro” le permitieron ganarse un lugar en la Selección Argentina sub-17 de Diego Placente, que lo eligió para ser uno de los convocados del combinado nacional en el último Campeonato Sudamericano.

Mateo Mendizabal

En este torneo, Mendizabal disputó seis partidos –en cuatro fue titular- y cerró el torneo con un total 366 minutos en cancha. Por eso, al analizar lo que fue el campeonato, fue claro. “Fue una experiencia muy linda. Llegamos a la final, lamentablemente no se nos dio ganar el título, pero terminamos conformes porque se logró la clasificación al Mundial. Armamos un grupo muy lindo y viví un momento único”, concluyó.