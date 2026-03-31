Seis promesas de Banfield y Lanús jugarán el Sudamericano Sub-17

Banfield y Lanús son dos de los clubes que mejor proyección tienen en divisiones inferiores en los últimos años. Y la muestra está en la cantidad de talentos que llegaron a los planteles profesionales. Pues bien, el entrenador Diego Placente llevará seis futbolistas -dos del Taladro y cuatro del Granate -, al Campeonato Sudamericano Sub-17 de Paraguay.

Lanús es el club que más jugadores aportó al seleccionado Sub-17 que buscará en el Campeonato Sudamericano (del 3 al 19 de abril), la clasificación al Mundial de Qatar 2026 , cuyo defensor del título es Portugal.

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El arquero Facundo Ortellado y el central Mateo Mendizábal serán los representantes de Banfield , mientras que por el lado de Lanús dirán presentes el volante central Santino Mambrín , el zaguero Felipe Echenique , el lateral izquierdo Alex Cardozo y el enganche Tiago Domínguez.

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Hace 10 días, los juveniles categoría 2009 firmaron sus contratos como futbolistas profesionales que los vincularán a Lanús hasta diciembre de 2028.

A mediados del mes en curso, la Selección Argentina disputó en el Predio de la AFA Lionel Andrés Messi un triangular amistoso junto a Japón y Chile. Ortellado atajó frente a los asiáticos, en tanto que Domínguez marcó en ambos partidos.

Rivales en el Sudamericano

Argentina, Brasil, Perú, Venezuela y Bolivia formarán parte del grupo B; mientras que en el A estarán Uruguay, Ecuador, Paraguay, Colombia y Chile. Siete seleccionados representarán a Sudamérica en la Copa del Mundo.

Los partidos del grupo de Argentina se jugarán en el estadio La Fortaleza del Pikysyry, también llamado Ameliano Villeta, ubicado a 30 kilómetros de Asunción.

Los dirigidos por Diego Placente enfrentarán a Perú (4 de abril), Venezuela (8 de abril), Brasil (10 de abril) y Bolivia (12 de abril). La 2º fecha tendrá libre.

Los dos primeros de cada grupo clasificarán a las semifinales del Sudamericano y al Mundial de Qatar. Los ganadores de estos enfrentamientos jugarán la definición por el título, mientras que los perdedores, por el tercer puesto.

Los ubicados en la 3º y 4º posición jugarán por los puestos 5º al 8º. En formato de Final Four los ganadores clasificarán a la Copa del Mundo, y los perdedores jugarán por el restante cupo. Los últimos de cada grupo quedarán eliminados.