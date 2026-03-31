Seis promesas de Banfield y Lanús jugarán el Sudamericano Sub-17

Banfield y Lanús son dos de los clubes que mejor proyección tienen en divisiones inferiores en los últimos años. Y la muestra está en la cantidad de talentos que llegaron a los planteles profesionales. Pues bien, el entrenador Diego Placente llevará seis futbolistas -dos del Taladro y cuatro del Granate-, al Campeonato Sudamericano Sub-17 de Paraguay.
Lanús es el club que más jugadores aportó al seleccionado Sub-17 que buscará en el Campeonato Sudamericano (del 3 al 19 de abril), la clasificación al Mundial de Qatar 2026, cuyo defensor del título es Portugal.
Luego de ubican: Boca Juniors (3), Vélez Sarsfield (3), Banfield (2), Belgrano de Córdoba (2), Argentinos Juniors (2), Huracán (2), River Plate (2), Talleres de Córdoba (1), Independiente (1) y Rosario Central (1).
Banfield y Lanús, rumbo a Paraguay
El arquero Facundo Ortellado y el central Mateo Mendizábal serán los representantes de Banfield, mientras que por el lado de Lanús dirán presentes el volante central Santino Mambrín, el zaguero Felipe Echenique, el lateral izquierdo Alex Cardozo y el enganche Tiago Domínguez.
Hace 10 días, los juveniles categoría 2009 firmaron sus contratos como futbolistas profesionales que los vincularán a Lanús hasta diciembre de 2028.
A mediados del mes en curso, la Selección Argentina disputó en el Predio de la AFA Lionel Andrés Messi un triangular amistoso junto a Japón y Chile. Ortellado atajó frente a los asiáticos, en tanto que Domínguez marcó en ambos partidos.
Rivales en el Sudamericano
Argentina, Brasil, Perú, Venezuela y Bolivia formarán parte del grupo B; mientras que en el A estarán Uruguay, Ecuador, Paraguay, Colombia y Chile. Siete seleccionados representarán a Sudamérica en la Copa del Mundo.
Los partidos del grupo de Argentina se jugarán en el estadio La Fortaleza del Pikysyry, también llamado Ameliano Villeta, ubicado a 30 kilómetros de Asunción.
Los dirigidos por Diego Placente enfrentarán a Perú (4 de abril), Venezuela (8 de abril), Brasil (10 de abril) y Bolivia (12 de abril). La 2º fecha tendrá libre.
Los dos primeros de cada grupo clasificarán a las semifinales del Sudamericano y al Mundial de Qatar. Los ganadores de estos enfrentamientos jugarán la definición por el título, mientras que los perdedores, por el tercer puesto.
Los ubicados en la 3º y 4º posición jugarán por los puestos 5º al 8º. En formato de Final Four los ganadores clasificarán a la Copa del Mundo, y los perdedores jugarán por el restante cupo. Los últimos de cada grupo quedarán eliminados.