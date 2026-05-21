Retrosonicos presenta "Las Eras de Nuestro Rock" en Lomas de Zamora

5Retrosonicos regresa a escena con “Las Eras de Nuestro Rock”, un espectáculo que recorre los grandes momentos del rock argentino a través de versiones de grandes clásicos en vivo. La cita será el jueves 28 de mayo en el Teatro del Municipio de Lomas de Zamora.

“Un show que te hace viajar en el tiempo ¿Te imaginás revivir las canciones que marcaron tu vida en una sola noche?”, dicen desde la banda a modo de anticipo.

La formación alista a Fer Domingo en guitarra y voz, Rodo Rosende en bajo y coros, Jony Vargas en teclados, Santiago Redondo en guitarra y Nicolás Giaccari en batería. Como invitadas, se suman las cantantes Jimena López y la Negra Nathal.

“El espectáculo va a tener visuales como introducción a distintas etapas del rock argentino y vamos a estar con vestuarios distintos en cada momento del show como un hilo conductor”, adelanta Fer Domingo.

El espectáculo tendrá clásicos como “La Balsa” y “El extraño de pelo largo”, temas Luis Alberto Spinetta y una versión de “Desconfío”, de Pappo, hasta canciones de Gustavo Cerati y Fabiana Cantilo.

“Va a ser un show más ordenado que el anterior. Las temas los vamos a ser de la forma más fiel a los originales, pero con una pizca de nuestra onda”, apunta Rodo Rosende.

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Los clásicos del rock argentino, en vivo

Desde los clásicos que hicieron historia hasta los himnos que siguen sonando hoy, el show propone un viaje por distintas épocas acompañado de impactantes visuales que te meten de lleno en cada momento del rock argentino.

No es solo un recital: es una experiencia. Un recorrido emocional. Un homenaje a la música que nos une. Con una puesta dinámica y una conexión directa con el público, Retrosonicos logra que cada show se transforme en una celebración colectiva donde todos cantan, recuerdan y vuelven a enamorarse del rock argentino.