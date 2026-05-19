Fito Páez presentó el cortometraje "Todos los Fitos"

Fito Páez lanzó el cortometraje "Todos los Fitos" , que dura poco más de cinco minutos, dirigido por José Fogwill. Esta producción audiovisual funciona como la carta de presentación y un adelanto del eje conceptual de “Shine” , el nuevo disco del músico rosarino.

El cortometraje muestra al Fito Páez de “Del 63”, interpretado por Juan Cottet , el de “Circo Beat”, encarnado por su propia hija Margarita Páez ,el del 2014, correspondiente al álbum “Rock and Roll Revolution” a cargo de Pablo Sigal, y el actual, interpretado por sí mismo.

El corto presenta el nuevo disco de Fito Páez que verá la luz el jueves y que también da nombre al primer single que estrenó días atrás. En esta especie de diálogo interno que el artista tiene con sus “otros Fitos”, el actual le cuenta a los anteriores.

"A ver, me costó un montón llegar a Shine o a ese momento. Porque ustedes bien saben que uno nunca sabe lo que está haciendo con lo que está haciendo. Y, aparte, tenía que lidiar con todos ustedes, que eran tres hijos de puta", señala el ídolo del rock argentino.

asdsadsadsad Fito Paez con nuevo disco.

En cuanto al sucesor de “Novela”, también explica que encarna su propio renacer después del accidente doméstico que sufrió en septiembre del 2024 y que derivó en una intervención quirúrgica por la fractura de nueve costillas, y en la suspensión de todas sus actividades en la música, conciertos y grabaciones.