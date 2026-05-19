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19 de mayo de 2026
QEPD.

Murió Nilda Alicia Gioia, una docente que dejó huella en 2 mil alumnos de Lomas

La histórica docente falleció a los 89 años tras dedicarse cinco décadas a la enseñanza. Trabajó en la Escuela N°1, el Westminster y el Lomas High School.

Falleció Nilda Alicia Gioia, una docente que dejó huella en 2.000 alumnos de Lomas.

Falleció Nilda Alicia Gioia, una docente que dejó huella en 2.000 alumnos de Lomas.

La comunidad educativa de Lomas de Zamora despide con profundo pesar a Nilda Alicia Gioia, histórica docente que falleció el último jueves 14 de mayo a los 89 años, tras una vida enteramente dedicada a la enseñanza y al compromiso con sus alumnos.

Nacida en 1936, vivió la primera parte de su vida en la entonces calle Hornos 144 -actual Monseñor Schell-, Temperley y edificó una trayectoria ligada íntimamente a la educación local. Realizó sus estudios en el colegio Inmaculada Concepción y luego se recibió como maestra en la Escuela Normal Antonio Mentruyt.

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Durante 55 años ejerció la docencia, de los cuales 25 transcurrieron en la Escuela Nº1 de Lomas de Zamora. También trabajó en instituciones reconocidas de la región como el Westminster y el Lomas High School, llegando incluso a desempeñarse en dos y hasta tres turnos diarios.

Nilda Alicia Gioia, una docente que dejó huella en 2.000 alumnos de Lomas
Trabaj&oacute; en instituciones reconocidas de la regi&oacute;n como el Westminster y el Lomas High School.

Trabajó en instituciones reconocidas de la región como el Westminster y el Lomas High School.

Nilda Alicia Gioia, una docente que dejó huella en 2.000 alumnos de Lomas.
“Mamá escribió toda su vida”, recordó su hijo, Guillermo Adrián Guerineau, quien destacó además la faceta literaria de la docente.

“Mamá escribió toda su vida”, recordó su hijo, Guillermo Adrián Guerineau, quien destacó además la faceta literaria de la docente.

Según estima su familia, a lo largo de su carrera tuvo cerca de 2 mil alumnos.

Una gran docente y madre

“Mamá escribió toda su vida”, recordó su hijo, Guillermo Adrián Guerineau, quien destacó además la faceta literaria de la docente. Algunos de sus cuentos fueron publicados en la antigua revista Maribel y también en Para Ti, donde llegó a ganar un concurso literario.

Más allá de su extensa carrera profesional, sus seres queridos la recuerdan como una mujer profundamente dedicada a su familia. Fue madre de cuatro hijos y, según relatan, combinó la intensa actividad docente con una crianza marcada por el acompañamiento cotidiano.

En sus últimos años vivió en una antigua casa de 1860 ubicada sobre la calle Loria al 600, donde continuó recibiendo visitas de ex alumnos que mantenían intacto el cariño y el agradecimiento hacia quien había sido su maestra. “Hasta el final de su vida la visitaban ex alumnos, por lo que deduzco que dejó una huella importante en su trayectoria como docente”, expresó su hijo.

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