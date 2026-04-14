martes 14 de abril de 2026
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14 de abril de 2026
Triste noticia.

Dolor en Temperley: falleció un estudiante tras luchar contra una rara enfermedad

Tenía 14 años y había sido diagnosticado con una patología poco frecuente. El Industrial de Temperley, donde estudiaba, cerró por duelo.

El Industrial de Temperley llora la partida de Elián.

El Industrial de Temperley llora la partida de Elián.

La Escuela Secundaria Técnica N°5 de Temperley está de luto por el fallecimiento de Elián Marecos, un alumno de 14 años que llevaba varios meses internado por una enfermedad que afectaba su sistema nervioso.

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La noticia generó una profunda conmoción en la comunidad educativa de Lomas de Zamora. Las autoridades del Industrial de Temperley decidieron que la escuela permanezca cerrada por duelo este martes 14 de abril.

“Lo único que podemos hacer por su familia en este momento es ayudarlos”, añadieron desde el establecimiento, y dejaron un alias para quien quiera colaborar con los allegados a Elián:

  • Alias: elian.marecos.12
  • Titular: Gabriela Armella
elian marecos
Elián, el estudiante del Industrial de Temperley que falleció tras una larga lucha.

Elián, el estudiante del Industrial de Temperley que falleció tras una larga lucha.

Dolor en Temperley: la enfermedad poco frecuente de Elián

Elián había concurrido al hospital con dolores de cabeza, náuseas y mareos. En principio, los médicos creían que Elián padecía de vasculitis, una inflamación en los vasos sanguíneos. Recibió el alta un mes después. Sin embargo, a los pocos días, empezó a experimentar pérdida de memoria y episodios de desorientación.

Tras realizarle una biopsia, se descubrió el extraño diagnóstico. Elián sufría una infección por una ameba, de la cual había muy pocos registros en el mundo. Esta enfermedad poco frecuente le afectó la corteza cerebral y su sistema nervioso, generando un daño irreversible.

La enfermedad fue progresiva y cruel. El chico terminó con una internación permanente hasta sus últimos días. La patología había avanzado a tal punto que lo mantuvo en estado de coma. Estuvo varios meses internado en el Hospital El Cruce de Florencio Varela, hasta que falleció.

La familia, oriunda de Almirante Brown, tuvo que reorganizar su vida para poder acompañar a Elián en el hospital. Fue un desafío complicado desde lo económico, ya que el padre del joven tenía trabajos eventuales y era difícil costear los traslados diarios hacia el centro de salud. En su momento, la escuela había organizado una colecta para ayudarlos.

industrial temperley
El triste anuncio del Industrial de Temperley.

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