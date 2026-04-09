Una escuela de Lomas de Zamora tendrá su propia sala de streaming

Este viernes será la inauguración oficial. Ya tienen listos dos programas que se podrán ver los miércoles.

El Instituto Provincia de San Juan de Lomas de Zamora se prepara para un hecho histórico en su institución: este viernes inaugurará una sala de streaming , donde los alumnos podrán llevar adelante programas vinculados a las materias y a los aprendizajes adquiridos.

Marcela Soloaga , vicedirectora del nivel primario, dialogó con el Diario La Unión y contó que la sala de streaming funcionará en su propia sede (Avenida Juan XXIII 2664) y tendrá el corte cinta este viernes a partir de las 19: allí se realizará la primera transmisión oficial con la presencia de distintas personalidades vinculadas a la creación del proyecto y se adelantará la programación, que estará disponible a partir del miércoles 15 de abril.

“En principio, el proyecto involucra a estudiantes de nivel secundario. Luego, paulatinamente, se incorporarán actividades del nivel primario e inicial ya que la idea es ser inclusivos”, indicó Marcela sobre el canal IPSJ Stream , que saldrá en vivo todos los miércoles de 13 a 18 por YouTube y Twitch.

En principio, el proyecto involucra a estudiantes de nivel secundario. Luego, paulatinamente, se incorporarán actividades del nivel primario e inicial ya que la idea es ser inclusivos En principio, el proyecto involucra a estudiantes de nivel secundario. Luego, paulatinamente, se incorporarán actividades del nivel primario e inicial ya que la idea es ser inclusivos

Como la escuela se encuentra en una etapa de expansión y ya habían construido salones nuevos para mayor comodidad del alumnado, desde la institución decidieron destinar uno de los espacios ya existentes a la creación de una sala de streaming, que cuenta con todo lo necesario para su funcionamiento: micrófonos, auriculares, consola de sonido, computadora y cámaras para transmitir los programas en vivo.

0d2ccefe-51f1-433f-94b3-2d2c68483fca La sala ya está lista para que los alumnos puedan sumergirse en el mundo de la comunicación.

Luego de lo que será la inauguración, el espacio quedará oficialmente utilizable para los alumnos. Desde el inicio del ciclo lectivo, los docentes trabajaron junto a los estudiantes en la creación de programas, los cuales requirieron de una investigación previa ya que sus contenidos están relacionados a lo aprendido en cada una de las materias. Son los propios alumnos los que se encargarán de llevar el programa al aire.

Lo que se viene en el Instituto Provincia de San Juan de Lomas de Zamora

“Zona de gol” es uno de los dos ciclos confirmados y abarcará distintos temas de fútbol: el origen del deporte, los mundiales históricos, las ligas de los países, la resistencia física, las lesiones frecuentes en los jugadores, las trayectorias y velocidades a la hora de hacer un remate y la alimentación e hidratación saludable.

El otro programa se llamará “Destapando historias”, el cual será un ciclo de entrevistas a integrantes del Instituto Provincia de San Juan con el objetivo de descubrir “a la persona que se encuentra atrás del profesional”.

“Creemos que este proyecto va a entusiasmar a los estudiantes ya que el streaming es algo muy presente en sus vidas. De esa manera, conectamos sus gustos con los contenidos educativos de la escuela”, enfatizó Marcela, que rápidamente aclaró que ya se encuentran trabajando en la creación de nuevos programas para la grilla.

Creemos que este proyecto va a entusiasmar a los estudiantes ya que el streaming es algo muy presente en sus vidas. De esa manera, conectamos sus gustos con los contenidos educativos de la escuela Creemos que este proyecto va a entusiasmar a los estudiantes ya que el streaming es algo muy presente en sus vidas. De esa manera, conectamos sus gustos con los contenidos educativos de la escuela

Los vecinos que deseen acompañar la inauguración de la sala de streaming y posteriormente ver los programas (que estarán al aire todos los miércoles) se pueden unir a los canales de YouTube y de Twitch. Mediante su cuenta de Instagram mantendrán informados a todos los lomenses sobre las novedades que vayan surgiendo respecto al proyecto.