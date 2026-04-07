Plantarán especies nativas en Lomas de Zamora para unir Parque Finky y la Reserva: cómo participar

La jornada es abierta y gratuita para vecinos de Lomas y de otros distritos.

Acción Naturalista, un grupo integrado por forestadores, invitó a la comunidad de Lomas de Zamora a participar de una jornada de plantación de especies nativas, las cuales serán parte de un biocorredor que unirá el Parque Finky de Turdera con la Reserva Natural Municipal Santa Catalina . El evento se hará este domingo 12 de abril.

Cecilia Díaz Ortigoza , integrante de Acción Naturalista , dialogó con el Diario La Unión y contó que la jornada comenzará a partir de las 16. El punto de encuentro será en Santa María al 1100. La actividad se hará con el apoyo de Ambiente Lomas y la delegación de Turdera.

Historia. El edificio en Lomas de Zamora que expresa una identidad de otro rincón del mundo

Los testigos, sorprendidos. Un viaje al pasado en Lomas: una locomotora a vapor posó en la estación de Temperley

El proyecto, que está en marcha desde hace un tiempo, surgió con el principal objetivo de conectar dos grandes pulmones verdes como lo son el Parque Finky de Turdera y la Reserva Santa Catalina , los cuales están aislados entre sí por grandes masas de cemento.

El proyecto, que está en marcha desde hace un tiempo, surgió con el principal objetivo de conectar dos grandes pulmones verdes que existen en Lomas de Zamora, como lo son el Parque Finky de Turdera y la Reserva Santa Catalina.

“En esta ocasión vamos a plantar árboles de crecimiento rápido para que den mucha sombra, como por ejemplo el Timbó, el Fumo Bravo y el Ceibo, que son algunos de los primeros en ganar altura y dar refugio”, detalló Cecilia.

También se plantarán una gran cantidad de arbustos y herbáceas como la Salvia, la Verbena y el Sen del campo. “Los elegimos estratégicamente para que funcionen como una especie de ‘estaciones de servicio’ para mariposas, colibríes y abejas: el propósito es que el biocorredor se llene de vida y de color lo antes posible”, acotó.

25707c91-49d4-43ab-869c-177b27cd4bb2 Si bien el trabajo ya empezó hace un tiempo, ahora sumarán a la comunidad al desafío ambiental.

Como si eso fuera poco, Acción Naturalista (que nació en 2024) también brindará una pequeña charla para contarle a la comunidad sobre el proyecto, de qué manera involucrarse y las futuras acciones a realizar, como así también la concientización en educación ambiental sobre las plantas nativas y su importancia en el ecosistema. Se entregarán folletos y luego, entre todos, armarán el nuevo cantero que tendrá aproximadamente ocho metros de largo. “Los vecinos solamente deben traer el mate, del resto de los materiales nos encargamos nosotros”, aclararon desde la organización.

Un propósito bien claro: llenar de vida Lomas de Zamora

Desde que comenzaron con el proyecto, Acción Naturalista ya le “ganó” cinco cuadras a un lugar en el que predomina el cemento y los asfaltos. Esta tarea la venían realizando solamente entre los integrantes del grupo, pero ahora lo abrirán a la comunidad para “conocer a vecinos comprometidos con la naturaleza, los cuales podrán seguir acompañándonos en las próximas jornadas de plantación”.

“Con el biocorredor queremos generar un puente para que la fauna pueda cruzar y extender su distribución. Esto es vital porque, cuando las especies se conectan, la biodiversidad se fortalece: las aves dispersan semillas y el polen viaja, mejorando la genética de todo el ecosistema”, enfatizó Díaz Ortigoza.

Con el biocorredor queremos generar un puente para que la fauna pueda cruzar y extender su distribución. Esto es vital porque, cuando las especies se conectan, la biodiversidad se fortalece: las aves dispersan semillas y el polen viaja, mejorando la genética de todo el ecosistema Con el biocorredor queremos generar un puente para que la fauna pueda cruzar y extender su distribución. Esto es vital porque, cuando las especies se conectan, la biodiversidad se fortalece: las aves dispersan semillas y el polen viaja, mejorando la genética de todo el ecosistema

Esta acción, por supuesto, traerá beneficios a la población humana. Y es que, al ayudar que tanto las plantas como los animales puedan salir a los barrios, se ganarán “aliados naturales”. “Ellos controlarán plagas, colaborarán a que el suelo absorba el agua de lluvia y regularán el calor sofocante del asfalto, sin contar que embellecerán el paisaje”, dijo.

Una vez culminada la jornada de plantación, la tarea continuará en manos de la comunidad con el cuidado y el riego de las nativas. “Charlaremos con los vecinos para que se comprometan a cuidar los canteros. Nosotros, como grupo, también hacemos recorridas para limpiar y reponer plantas si hace falta, pero necesitamos de los lomenses para que sean nuestros ‘ojos’ en el biocorredor”, concluyó Cecilia.