Érica Rivas convocó a una marcha en rechazo a la reforma de la Ley de Glaciares

Érica Rivas se expresó a través de un posteo en las redes sociales.

Érica Rivas se expresó, a través de un posteo en las redes sociales, en contra de la reforma de la Ley de Glaciares y convocó a una marcha masiva en rechazo de la misma este miércoles al Congreso de la Nación .

El movimiento se llevará a cabo de manera nacional con el objetivo de manifestarse en contra del proyecto que ya cuenta con la media sanción del Senado.

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Érica Rivas es una de las caras visibles de la resistencia a esta reforma a la Ley de Glaciares, junto con otras figuras. Días atrás brindó una entrevista sobre la posibilidad de volver a interpretar a María Elena en Casados con hijos y, aunque se mostró amigable con la prensa, buscó poner el foco sobre la Ley de Glaciares.

Es por ello que la actriz busca impulsar a sus seguidores a sumarse a las manifestaciones en contra de dicha modificación impulsada por el Gobierno nacional.

“La ley de glaciares no se toca”, escribió en sus redes al compartir panfletos que informan sobre las consecuencias que tiene la medida.

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“Defendemos el agua. Nos vemos en la calle”, difundió la actriz con la imagen oficial de la marcha nacional para este 8 de abril, organizada por la Asociación de Abogados Ambientalistas, el mismo día que la ley se debatirá en la Cámara de Diputados.

Otro de los mensajes que compartió fue el de Ivana Moira Millán, acompañado de un texto: “No permitamos que destruyan lo que da vida”, buscando concientizar sobre las palabras de la activista weychafe mapuche.