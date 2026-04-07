Muerte en Fiorito por una presunta venganza: buscan a un menor

Un adolescente está prófugo por el brutal crimen de un joven asesinado a tiros en Villa Fiorito , en el marco de una supuesta venganza ocurrida el miércoles de la semana pasada, y que quedó filmada por una cámara de seguridad.

Según informaron fuentes de la investigación, el episodio tuvo lugar alrededor de las 5 en la calle Darwin, entre La Haya e Itatí. En ese momento, tres jóvenes se encontraban separando residuos cuando una moto con dos ocupantes se detuvo en el lugar.

Tribunales. Crimen en Parque Barón: prórroga en el caso a la espera de las pericias

En las imágenes captadas por una cámara de seguridad de se que uno de ellos bajó armado y le apuntó directamente a la víctima, identificada como I ván Ezequiel Merlo, y le disparó mientras el joven intentaba escapar.

Tras el ataque, el agresor huyó junto a su cómplice en la motocicleta. En tanto, el herido fue trasladado a la Unidad de Pronta Atención (UPA) de Fiorito, donde —según indicaron las fuentes— se presentó con otro nombre y se retiró sin recibir atención médica.

Posteriormente, fue derivado en estado crítico al Hospital Evita de Lanús, donde finalmente falleció como consecuencia de las heridas sufridas.

Investigación por el crimen en Villa Fiorito

El hecho quedó registrado por una cámara de seguridad de la zona. A partir de esas imágenes y de distintos testimonios, los investigadores descartaron que se haya tratado de un intento de robo y sostienen como principal hipótesis un ajuste de cuentas.

La causa está en manos del fiscal Juan Colazo, titular de la UFI de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, quien ordenó una serie de medidas para dar con el presunto autor material del crimen.