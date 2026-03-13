Crimen de Sergio Ávalos: condenaron al hombre que mató a su vecino y le robó las zapatillas en Fiorito

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4 de Lomas de Zamora condenó a 8 años y seis meses al autor del crimen de Sergio Daniel Ávalos , el hombre asesinado a puñaladas en Villa Fiorito durante un violento ataque ocurrido en diciembre del 2024.

Según consta en el documento oficial de la sentencia, al que tuvo acceso La Unión , Dairon Adrián Alfonso Barrionuevo fue declarado culpable del delito de "homicidio en concurso real con robo agravado por el empleo de arma" en el marco de un juicio abreviado.

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"El día 5 de diciembre del año 2024, siendo aproximadamente las 10:00 hs. en las inmediaciones del domicilio de calle Darwin 3210, una persona de sexo masculino e identificada posteriormente, con el fin de segar la vida de Sergio Daniel Avalos, agredió a éste con una cuchilla de tipo carnicero, causándole distintas lesiones en su cuerpo, una de ellas en su abdomen, que le ocasionó la muerte días después del hecho", se lee en el fallo judicial.

Además, los jueces determinaron que "en el mismo lugar y apenas instantes después de perpetrar el delito relatado precedentemente, aprovechando que Sergio Daniel Ávalos se encontraba herido, y valiéndose de la misma cuchilla con la que lo había lesionado, el sujeto mencionado en el hecho 1 le sustrajo a la víctima una mochila que llevaba consigo, para luego darse a la fuga con el producto del ilícito".

Crimen de Sergio Ávalos Luego del crimen, "Pirulo" escapó a la provincia de Santiago del Estero.

Los antecedentes del autor del crimen

El asesino, conocido con el apodo de "Pirulo", ya había sido condenado en marzo del 2016 a la pena de 7 años y tres meses de cárcel. En aquella ocasión, el TOC 8 de Lomas lo consideró responsable de "robo agravado por el empleo de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no puede tenerse válidamente por acreditada de ningún modo", y "robo con violencia en las personas".

El aporte de los vecinos que presenciaron el crimen de Sergio Avalos fue parte fundamental de la investigación. Sin embargo, su captura no fue inmediata. El presunto asesino estuvo prófugo y escapó a la provincia de Santiago del Estero, hasta que quedó detenido.

Aparentemente, Barrionuevo atacó a la víctima cómo venganza por un conflicto previo entre ambos a raíz del consumo problemático de drogas.