Condenaron al lomense detenido por el crimen de Franco Saulle, el trader de Burzaco

Los dos detenidos por el crimen de Franco Saulle , el trader asesinado de un tiro en la cabeza en frente de la casa de los padres, en Burzaco, fueron declarados culpables del violento hecho ocurrido a mediados de agosto del 2024.

Fuentes oficiales consultadas por La Unión indicaron que ambos jóvenes fueron condenados a 15 años de prisión durante un juicio desarrollado semanas antes de comenzada la feria judicial.

Tanto Kevin Gómez , apresado en Lomas de Zamora , como Kevin Adrián Navarro , capturado en Virrey del Pino , fueron sentenciados por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 7 de Lomas y deberán cumplir la pena tras las rejas.

Durante la etapa previa al juzgamiento de los imputados, la UFI 2 Descentralizada de Almirante Brown determinó la presencia en el lugar del homicidio de un tercer implicado. Sin embargo, este nunca fue detenido. Además, la cuñada de Gómez, quien lo delató cuando secuestraron en su casa el auto usado en el homicidio, había sido imputada por "encubrimiento".

Franco Saulle tenía 19 años.

El crimen de Franco Saulle

El ataque ocurrió el jueves 8 de agosto del 2024, unos minutos antes de las 19, cuando el joven de 19 años llegó la vivienda de su familia, en la calle Pablo Podestá. Estacionó su vehículo y se bajó.

En ese momento, detrás de él frenó otro coche de la misma marca y modelo, aunque de color negro, en el que circulaban tres hombres. De acuerdo a la reconstrucción de los investigadores, Gómez -que iba en el asiento ubicado en la parte trasera del lado del conductor- descendió y encaró al joven. Segundos después, le disparó en el rostro.

Inmediatamente después de abrir fuego, el homicida regresó corriendo al auto donde lo esperaban sus dos cómplices. Se subió y juntos se dieron a la fuga a toda velocidad.

La hipótesis del asesinato de Franco Saulle

Los efectivos de la Policía Bonaerense siguieron el rastro del Peugeot 208 por medio del seguimiento de las cámaras de seguridad, y así llegaron a la casa de la cuñada del supuesto homicida, en Glew, donde estaba oculto.

La mujer había confesado que Gómez había llegado con otro hombre, que ambos dejaron el vehículo y luego se fueron. Las pericias mostraron huellas del imputado en el coche.

El auto en el que se desplazaban los delincuentes tenía pedido de captura de la Comisaria 10° de Ingeniero Budge: había sido robado a punta de pistola el día anterior.

Nueve días después del hecho y ante especulaciones sobre el móvil del crimen que aludían a las actividades laborales de Saulle, la Fiscalía emitió un comunicado en el que informó que la principal hipótesis es que el joven fue víctima de un "homicidio en ocasión de robo".