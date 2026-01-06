Llevaba ocho años prófugo por un crimen y lo atraparon en Lomas de Zamora

Un sospechoso que llevaba casi ocho años prófugo por el asesinato de un custodio en Villa Madero fue detenido en la localidad de Villa Fiorito . Tenía pedido de captura nacional e internacional.

Se trata de Alexis Barraza, de 28 años , acusado de participar en un robo a una mujer en la calle Suárez, entre Mariquita Thompson y Domínguez, en la noche del 2 de febrero de 2018. Ese asalto fue visto por Elvio Avilés , un vigilador de 27 años, quien intentó defender a la víctima y terminó recibiendo un disparo mortal .

Según testigos, Elvio se tiró encima del ladrón, forcejeó con él y en ese momento le tiraron a matar. Fue trasladado de urgencia al Hospital Balestrini, pero murió antes de llegar.

Barraza estaba prófugo desde entonces. Los investigadores lo buscaron durante casi ocho años , siguiendo diferentes pistas. Recién ahora, a comienzos de 2026, pudieron encontrarlo en Lomas de Zamora .

La detención en Villa Fiorito

El caso quedó en manos de la fiscalía de homicidios de La Matanza. Sobre Barraza pesaba un pedido de captura nacional e internacional, como coautor del delito de “robo agravado, portación de arma y homicidio criminis causa”.

Luego de obtener el dato de que el sospechoso frecuentaba la zona de Fiorito, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires logró interceptarlo este lunes por la tarde en el cruce de Esquel y Reaño.

El sujeto fue capturado en las inmediaciones a su casa, según precisaron fuentes policiales. Llegaron a él gracias a una investigación ligada a otra causa. Inmediatamente lo redujeron en plena calle y lo llevaron a la Comisaría 5ª de Lomas de Zamora, a la espera de ser interrogado.