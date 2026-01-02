Con allanamientos en Lomas de Zamora, cayeron dos sospechosos del crimen de un comisario

Dos sospechosos vinculados al asesinato de un comisario inspector retirado de la Policía Federal Argentina (PFA) fueron detenidos tras una serie de allanamientos en realizados en Lomas de Zamora y otros puntos del Conurbano bonaerense.

El crimen ocurrió en septiembre pasado y tuvo como víctima a Marcelo Arizaga , oficial superior que prestó servicios en la mencionada fuerza durante más de 30 años. Lo asesinaron durante una entradera en su casa, en Lomas del Mirador , donde fue hallado con las manos atadas.

En octubre fueron detenidos dos sospechosos, pero se buscaba a otros cómplices que también habían participado. La División Homicidios de la PFA quedó a cargo de la investigación, en coordinación con la Policía Bonaerense.

Las filmaciones de las cámaras de seguridad mostraron que al menos seis delincuentes habían entrado a la casa del comisario y que se movían en dos vehículos. Los detectives observaron a uno de los ladrones con el rostro descubierto descartando objetos en plena calle, los cuales también sirvieron como prueba. Asimismo, se detectó el recorrido de uno de los vehículos por una calle interna paralela a la Ruta Nacional Nº 3, en dirección al barrio de emergencia Almafuerte, en San Justo.

Hubo allanamientos en Lomas de Zamora y otros puntos del Conurbano.

Además, durante la inspección del domicilio de la víctima, se encontró un teléfono celular de uno de los delincuentes, el cual fue peritado y aportó información clave para esclarecer el caso. Se descubrió que la banda había cometido al menos otros tres hechos similares, uno en Lomas de Zamora y otro en Ramos Mejía, según informaron fuentes policiales a La Unión.

Allanamientos en Lomas de Zamora

detenidos Hubo dos detenidos por el crimen del comisario.

A partir de las pruebas recolectadas, se ordenaron cinco allanamientos. Uno de los operativos se realizó en la calle Pío Baroja, en la localidad de Villa Centenario. Otros tres se llevaron a cabo en el Barrio Almafuerte y otro en La Tablada.

En los procedimientos fueron detenidos dos hombres mayores de edad. Además, se incautaron un revólver calibre 22, un revólver calibre 32, una pistola calibre 380, municiones y cargadores de distintos calibres, siete motos, un cuatriciclo, tres autos y otros elementos de interés para la causa.

Los detenidos quedaron a disposición del magistrado interventor, imputados por “homicidio en ocasión de robo, tenencia ilegal de arma de guerra, averiguación ilícito y resistencia a la autoridad”.